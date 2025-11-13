दिल्ली विस्फोट के बाद लापता मारुति ब्रेजा कार अल-फलाह विश्वविद्यालय में मिली, बम निरोधक दस्ता पहुंचा
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास हुई कार विस्फोट मामले में जांच एजेंसियों को एक तीसरी कार की तलाश थी, जो मिल गई है। मारुति ब्रेजा कार हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के परिसर में खड़ी मिली है, जिसकी सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है। शक है कि इस कार का उपयोग भी विस्फोट के समय संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा की गई थी। कार की जांच की जा रही है।
जांच
अभी तक 2 गाड़ियों की हो रही थी जांच
अभी तक जांच एजेंसियां 2 गाड़ियों की जांच कर रही थी, जिसमें एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार है, जो 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोट हुई थी। उसमें अल-फलाह का डॉक्टर उमर उन नबी चला रहा था, जिसकी विस्फोट में मौत हो चुकी है। दूसरी लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट्स कार है, जो गायब थी। उसे भी फरीदाबाद से बरामद किया गया है। उसे उमर के रिश्तेदार साहिल ने पार्क की थी, जो हिरासत में है।
उपयोग
मारुति ब्रेजा का उपयोग भागने के लिए किया गया
जांच अधिकारियों का कहना है कि ब्रेजा कार का उपयोग संदिग्ध आतंकवादियों ने 10 नवंबर को विस्फोट के दिन टोह लेने और मौके से भागने के लिए किया था। सिल्वर रंग की ब्रेजा कार पर डॉक्टर का लोगो लगा है, जिसमें HR-87-U-9988 नंबर लिखा है। कार विस्फोट के दिन से विश्वविद्यालय परिसर में खड़ी है। विस्फोट में अल-फलाह विश्वविद्यालय के 3 डॉक्टरों मुजम्मिल शकील, शाहीना सईद, उमर नबी की पहचान हो गई है। डॉक्टर नासिर-उल-हसन फरार है।