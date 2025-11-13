दिल्ली विस्फोट के बाद लापता मारुति ब्रेजा कार अल-फलाह विश्वविद्यालय में मिली, बम निरोधक दस्ता पहुंचा

जांच

अभी तक 2 गाड़ियों की हो रही थी जांच

अभी तक जांच एजेंसियां 2 गाड़ियों की जांच कर रही थी, जिसमें एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार है, जो 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोट हुई थी। उसमें अल-फलाह का डॉक्टर उमर उन नबी चला रहा था, जिसकी विस्फोट में मौत हो चुकी है। दूसरी लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट्स कार है, जो गायब थी। उसे भी फरीदाबाद से बरामद किया गया है। उसे उमर के रिश्तेदार साहिल ने पार्क की थी, जो हिरासत में है।