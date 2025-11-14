दिल्ली धमाके के आतंकी उमर का घर ध्वस्त, सुरक्षाबलों ने IED से उड़ाया

सुरक्षाबलों ने दिल्ली धमाके के आतंकी उमर का घर उड़ा दिया है

लेखन आबिद खान 07:50 am Nov 14, 202507:50 am

क्या है खबर?

दिल्ली में कार धमाके के आतंकी उमर मोहम्मद पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में स्थित उसका घर बम से उड़ा दिया है। बता दें कि उमर ही वो i20 कार चला रहा था, जिसमें धमाका हुआ था। DNA से इसकी पुष्टि होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले पहलगाम हमले में शामिल कई संदिग्धों के घर भी इसी तरह बम धमाके में तबाह किए गए थे।