LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली धमाके के आतंकी उमर का घर ध्वस्त, सुरक्षाबलों ने IED से उड़ाया
दिल्ली धमाके के आतंकी उमर का घर ध्वस्त, सुरक्षाबलों ने IED से उड़ाया
सुरक्षाबलों ने दिल्ली धमाके के आतंकी उमर का घर उड़ा दिया है

दिल्ली धमाके के आतंकी उमर का घर ध्वस्त, सुरक्षाबलों ने IED से उड़ाया

लेखन आबिद खान
Nov 14, 2025
07:50 am
क्या है खबर?

दिल्ली में कार धमाके के आतंकी उमर मोहम्मद पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में स्थित उसका घर बम से उड़ा दिया है। बता दें कि उमर ही वो i20 कार चला रहा था, जिसमें धमाका हुआ था। DNA से इसकी पुष्टि होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले पहलगाम हमले में शामिल कई संदिग्धों के घर भी इसी तरह बम धमाके में तबाह किए गए थे।

उमर

धमाके में मारा गया उमर

जिस कार में धमाका हुआ था, उसे उमर चला रहा था। खुद उमर भी इस धमाके में मारा गया। धमाके में उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए थे और एक पैर कार में फंसा रह गया था। एजेंसियों ने इसकी पुष्टि करने के लिए उमर के परिजनों का DNA सैंपल लिया था। इससे पता चला था कि उमर ही कार में सवार था। धमाके से पहले के कई CCTV फुटेज में भी उमर दिखाई दिया था।

ट्विटर पोस्ट

देखें घर उड़ाए जाने के बाद की तस्वीरें

cctv

9 नवंबर को फरीदाबाद से कार लेकर निकला था उमर

उमर 9 नवंबर की रात फरीदाबाद से कार लेकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर निकला था। उसने फिरोजपुर झिरका में सड़क किनारे के एक ढाबे पर खाना खाया और एक नजदीकी मस्जिद में नमाज भी पढ़ी। इसके बाद वो दूसरे ढाबे पर जाकर रुका और पूरी रात कार में ही सोता रहा। 10 नवंबर की सुबह 8:13 बजे उमर ने बदरपुर टोल प्लाजा पार किया। धमाके से पहले 3 घंटे तक उसने कार पार्किंग में खड़ी की थी।