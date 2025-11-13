पुणे में दर्दनाक हादसा: बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 8 की मौत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के पुणे से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां एक बेकाबू कंटेनर ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी और आखिर में एक दूसरे ट्रक से जा टकराया। इस दौरान दोनों ट्रकों के बीच एक कार फंस गई, जिसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार 5 लोग जिंदा जल गए, जबकि हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है।
हादसा
2 ट्रकों के बीच फंसी कार
पुलिस के अनुसार, यह हादसा सतारा-मुंबई लेन पर सेल्फी पॉइंट के पास हुआ, जो सिंघगड रोड थाना क्षेत्र में आता है। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके चलते वो बेकाबू हो गया और 20-25 वाहनों से जा टकराया। इस बीच एक कार दोनों ट्रकों के बीच फंस गई, जिसमें सवार यात्री जिंदा जल गए। वहीं, आसपास के कई वाहन भी आग की चपेट में आ गए।
बयान
मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान
घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पुणे के नवले पुल पर हुए हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवारों के दुख में शामिल हैं। इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।'