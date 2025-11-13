पुणे में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है

पुणे में दर्दनाक हादसा: बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 8 की मौत

लेखन आबिद खान 07:54 pm Nov 13, 202507:54 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां एक बेकाबू कंटेनर ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी और आखिर में एक दूसरे ट्रक से जा टकराया। इस दौरान दोनों ट्रकों के बीच एक कार फंस गई, जिसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार 5 लोग जिंदा जल गए, जबकि हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है।