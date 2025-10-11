दिल्ली सरकार ने कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया प्रतिबंध, बच्चों की मौत के बाद कार्रवाई

डॉक्टरों

डॉक्टरों को निर्देश- दूषित सिरप लेने की सलाह न दें

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डाॅ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित कंपनी का कफ सिरप डाॅक्टरों को न लिखने का परामर्श जारी किया गया है और मेडिकल स्टोर को भी ब्रिकी न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार के पास हर स्थिति से निपटने के लिए 222 वेंटिलेटर है। जनवरी तक दिल्ली के सभी अस्पताल में MRI मशीन सुनिश्चित की जाएगी। लोकनायक अस्पताल में भी अतिरिक्त MRI और सीटी स्कैन मशीन जनवरी तक उपलब्ध होगी।"