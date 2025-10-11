दिल्ली सरकार ने कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया प्रतिबंध, बच्चों की मौत के बाद कार्रवाई
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश में खांसी की दवा (कफ सिरप) पीने के बाद 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश में जांच के दौरान कोल्ड्रिफ कफ सिरप को अमानक और गुणवत्ताहीन पाया गया है, इसलिए दिल्ली में इस कफ सिरप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
डॉक्टरों
डॉक्टरों को निर्देश- दूषित सिरप लेने की सलाह न दें
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डाॅ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित कंपनी का कफ सिरप डाॅक्टरों को न लिखने का परामर्श जारी किया गया है और मेडिकल स्टोर को भी ब्रिकी न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार के पास हर स्थिति से निपटने के लिए 222 वेंटिलेटर है। जनवरी तक दिल्ली के सभी अस्पताल में MRI मशीन सुनिश्चित की जाएगी। लोकनायक अस्पताल में भी अतिरिक्त MRI और सीटी स्कैन मशीन जनवरी तक उपलब्ध होगी।"
मौत
मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस ने इसे बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के निदेशक रंगनाथन गोविंदन को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के अलावा कई राज्यों ने पहले ही इस सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल नामक रसायन की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई है।