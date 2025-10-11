तालिबानी विदेश मंत्री की दिल्ली में पत्रकार वार्ता, महिला पत्रकारों को प्रवेश न देने पर विवाद

अफगानिस्तान के तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। कल यानी 10 अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया था। इस दौरान महिला पत्रकारों को प्रवेश न देने पर विवाद छिड़ गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तालिबान अधिकारियों ने ही तय किया था कि महिला पत्रकारों को प्रवेश न दिया जाए। सरकार ने भी मामले पर सफाई दी है।

वार्ता पत्रकार वार्ता में एक भी महिला पत्रकार नहीं दिखीं वार्ता में 20 से भी ज्यादा पत्रकार मौजूद थे, लेकिन इनमें एक भी महिला नहीं थी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जो तस्वीरें साझा की हैं, उनमें भी एक भी महिला पत्रकार नहीं दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर कई महिला पत्रकारों ने इसका कड़ा विरोध किया है। पत्रकार गीता मोहन ने लिखा कि ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। द हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह ने लिखा, 'मेरी राय में पुरुष पत्रकारों को विरोधस्वरूप वार्ता का बहिष्कार करना था।'

भारत सरकार ने कहा- इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं बढ़ते विवाद के बीच इंडिया टुडे ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि प्रेस वार्ता में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। एक सूत्र ने कहा, "अफगान विदेश मंत्री द्वारा कल दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय की कोई भागीदारी नहीं थी।" अभी यह पता नहीं है कि तालिबान ने भारत को पहले से ही इस फैसले के बारे में बताया था या नहीं। वार्ता के दौरान कुछ पुरुष पत्रकारों ने भी इसका विरोध किया था।

बयान मुत्तकी ने कहा- भारत हमारा करीबी दोस्त मुत्तकी ने प्रेस वार्ता में भारत को करीबी दोस्त बताते हुए कहा कि भारत हमेशा से मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का भी जिक्र किया। हाल ही में हेरान प्रांत में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा भेजी गई मदद को लेकर मुत्तकी ने कहा, "भारत ने सबसे पहले हमारी मदद की थी। हम भारत को करीबी दोस्त मानते हैं।"