चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आएंगे, NSA डोभाल से बातचीत होगी
क्या है खबर?
चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल से मुलाकात करेंगे। वांग और डोभाल के बीच दोनों देशों के सीमा मुद्दे पर व्यापार चर्चा हो सकती है। दोनों अपने देशों के विशेष प्रतिनिधि हैं, जो सीमा के प्रश्न से संबंधित वार्ता का नेतृत्व करते हैं। भारत यात्रा के दौरान वांग की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से भी हो सकती है।
यात्रा
चीन की यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी
वांग का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन जा रहे हैं। मोदी की 2018 के बाद पहली चीन यात्रा होगा। इस दौरान सम्मेलन में उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस वर्ष जून में SCO मंत्रिस्तरीय बैठकों में भाग ले चुके हैं।
रिश्ते
2020 में गलवान घाटी पर सीमा विवाद से बढ़ा था तनाव
जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय-चीनी सैनिकों के बीच सीमा विवाद को लेकर घातक झड़प हुई थी, जिससे दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। असर अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर पड़ा। हालांकि, 5 साल बाद 9 जुलाई, 2024 को प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच रूस के कजान में BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद संबंध सुधर रहे हैं।