चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आएंगे, NSA डोभाल से बातचीत होगी

लेखन गजेंद्र 05:26 pm Aug 13, 202505:26 pm

क्या है खबर?

चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल से मुलाकात करेंगे। वांग और डोभाल के बीच दोनों देशों के सीमा मुद्दे पर व्यापार चर्चा हो सकती है। दोनों अपने देशों के विशेष प्रतिनिधि हैं, जो सीमा के प्रश्न से संबंधित वार्ता का नेतृत्व करते हैं। भारत यात्रा के दौरान वांग की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से भी हो सकती है।