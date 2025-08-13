मुंबई में दादर कबूतरखाना को लेकर भारी बवाल चल रहा है

मुंबई के दादर कबूतरखाना में भारी पुलिस बल तैनात, जैन मंदिर बंद

13, 2025

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के मुंबई में कबूतरखाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बुधवार को दादर कबूतरखाना पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा कारणों से पास का जैन मंदिर बंद कर दिया गया। पुलिस ने यह फैसला मराठी एकीकरण समिति के विरोध-प्रदर्शन के चलते लिया है। समिति की मांग है कि कबूतरों को दाना डालने पर सख्ती से प्रतिबंध लगे और इसका विरोध कर रहे जैन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने समिति का समर्थन किया है।