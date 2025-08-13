मुंबई के दादर कबूतरखाना में भारी पुलिस बल तैनात, जैन मंदिर बंद
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के मुंबई में कबूतरखाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बुधवार को दादर कबूतरखाना पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा कारणों से पास का जैन मंदिर बंद कर दिया गया। पुलिस ने यह फैसला मराठी एकीकरण समिति के विरोध-प्रदर्शन के चलते लिया है। समिति की मांग है कि कबूतरों को दाना डालने पर सख्ती से प्रतिबंध लगे और इसका विरोध कर रहे जैन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने समिति का समर्थन किया है।
विवाद
दादर का कबूतरखाना विवाद क्या है?
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर बृह्नमुंबई नगर निगम (BMC) ने 2 अगस्त को दादर में श्रीशांतिनाथ भगवान श्वेतांबर जैन मंदिर के पास स्थित कबूतरखाने को प्लास्टिक से ढक दिया था, जिसका जैन समुदाय ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने बताया कि कबूतरखाना 1933 में मंदिर के साथ स्थापित है, जो जीव दया और अहिंसा का प्रतीक है। इसको लेकर स्थानीय लोगों और जैन समुदाय ने विरोध-प्रदर्शन भी किया था। इसके प्लास्टिक हटाने को लेकर तनाव बढ़ा है।
खतरनाक
कोर्ट ने कबूतरखानों को बताया है खतरनाक
मुंबई के पशु प्रेमियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कबूतरखानों को ध्वस्त न करने और उनको दाना डालने की अनुमति मांगी थी। इसपर हाई कोर्ट ने जुलाई 2025 को आदेश दिया कि कबूतरों को दाना डालना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। कोर्ट ने BMC को ऐसे स्थानों को चिन्हित कर कबूतरों का जमावड़े रोकने और दाना डालने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। BMC ने 51 कबूतरखाना चिन्हित किया है।