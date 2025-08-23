अगली खबर
अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास पर CBI का छापा, क्या है मामला?
लेखन आबिद खान
Aug 23, 2025 11:51 am
क्या है खबर?
रिलायंस समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनिल अंबानी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मुंबई स्थित अनिल के आवास पर छापेमार कार्रवाई की है। कुछ ही दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई करोड़ों रुपये की फर्जी बैंक गारंटी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।
मामला
क्या की गई छापेमारी?
अभी छापेमारी की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये मामला कथित तौर पर 3,000 करोड़ रुपये के लोन घोटाले से जुड़ा है। रिलायंस समूह की कंपनियों को 2017-2019 के बीच यस बैंक से करीब 3,000 करोड़ रुपये का लोन मिला था। ED की शुरुआती जांच में पता चला है कि इन लोन को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और समूह की अन्य इकाइयों में भेजा गया।