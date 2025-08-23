बिहार: पटना में टैंकर और टेम्पो की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल

बिहार: पटना में टैंकर और टेम्पो की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल
क्या है खबर?
बिहार की राजधानी पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह टैंकर और टेम्पो की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को मुर्दाघर में रखवा दिया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रैफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना कर दी है। उनके आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
हादसा
कैसे हुआ भीषण हादसा?
पटना ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) विक्रम सिहांग ने बताया कि टेम्पो सवार नालंदा जिले के मलावा गांव निवासी 12 लोग फतुहा में गंगा स्नान कर वापस लौट रहे थे। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के पास तेज रफ्तार टैंकर ने टेम्पो को टक्कर मार दी। इसमें संजू देवी (60), दीपिका पासवान (35), कुसुम देवी (48), चंदन कुमार (30), कंचन पांडेय (34) समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया।
कार्रवाई
आरोपी टैंकर चालक की तलाश में जुटी पुलिस
SP सिहांग ने बताया कि पुलिस आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज की जांच कर आरोपी टैंकर चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है। टैंकर नंबर के आधार पर मालिक का भी पता लगाया लिया जाएगा। इस संबंध में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे में टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। धमाके की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों को घायलों को टेम्पो से बाहर निकालकर पुलिस को सूचना की थी।