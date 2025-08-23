बिहार: पटना में टैंकर और टेम्पो की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल

हादसा

कैसे हुआ भीषण हादसा?

पटना ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) विक्रम सिहांग ने बताया कि टेम्पो सवार नालंदा जिले के मलावा गांव निवासी 12 लोग फतुहा में गंगा स्नान कर वापस लौट रहे थे। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के पास तेज रफ्तार टैंकर ने टेम्पो को टक्कर मार दी। इसमें संजू देवी (60), दीपिका पासवान (35), कुसुम देवी (48), चंदन कुमार (30), कंचन पांडेय (34) समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया।