NewsBytesExplainer: क्या रूस से पूरी तरह कच्चा तेल खरीदना बंद कर सकता है भारत?

भारत भारत कितना कच्चा तेल आयात करता है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। हम रोजाना 5.5 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करते हैं और अपनी जरूरत का लगभग 87 प्रतिशत आयात करते हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत कुल कच्चे तेल का लगभग 66 प्रतिशत मध्य-पूर्वी देशों खासतौर पर इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से खरीदता रहा है। हालांकि, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रियायती कीमतों पर रूस से तेल खरीदना शुरू किया।

रूस रूस से कितना तेल खरीदता है भारत? वित्त वर्ष 2020 तक भारत के कुल तेल आयात में रूस का योगदान 1.7 प्रतिशत था। 2023-24 में ये बढ़कर 40 प्रतिशत पर पहुंच गया और रूस भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। वित्त वर्ष 2025 में भारत का रूसी तेल आयात 88 मिलियन टन तक पहुंच गया है। आयात में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह कम कीमत है। फिलहाल भारत को रूस से एक बैरल तेल पर 3 से लेकर 5 डॉलर तक छूट मिलती है।

कमी अमेरिका से तनातनी के बीच रूसी तेल खरीद में कमी आई है? अक्टूबर की शुरुआत में भारत ने रूस से 1.77 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन खरीदा। इसके बाद इराक से लगभग 1.01 मिलियन बैरल प्रतिदिन, सऊदी अरब से 8,30,000 बैरल प्रतिदिन और अमेरिका से 6,47,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा। वैश्विक व्यापार विश्लेषण फर्म केपलर के अनुसार, रूस भले ही भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, लेकिन सितंबर में तेल आयात पहले आठ महीनों के आयात से लगभग 1,60,000 बैरल प्रतिदिन कम था।

बंद क्या रूस से तेल खरीदी तुरंत बंद कर सकता है भारत? समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति तुरंत बंद करना लगभग असंभव है। तेल खरीद 4-6 सप्ताह के अग्रिम अनुबंध के आधार पर होती है। यानी फिलहाल खरीदी का अनुबंध सितंबर में हो चुका था। अभी तक की स्थिति के आधार पर नवंबर की शुरुआत तक के अनुबंध हो चुके हैं। जानकार कहते हैं कि अगर नए अनुबंध कम होते हैं, तो आने वाले हफ्तों में रूसी तेल आयात कुछ कम हो सकता है।