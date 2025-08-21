कोलकाता में व्यापारियों ने छात्रों को पीटा, बंगाली बोलने पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को विचित्र स्थिति हो गई। यहां के सियालदह क्षेत्र में व्यापारियों ने एक छात्र को पीट दिया और बंगाली बोलने पर बांग्लादेशी कहा। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। छात्रों ने मुचिपारा पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी और सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के बाहर धरना दिया। पुलिस ने बताया कि मामले से संबंधित 2 आरोपी व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
घटना
क्या है मामला?
इंडिया टुडे के मुताबिक, कलकत्ता विश्वविद्यालय में कारमाइकल छात्रावास का एक छात्र सियालदह ब्रिज के नीचे एक दुकान से मोबाइल से जुड़ा सामान खरीदने गया था। आरोप है कि मोलभाव करते समय, छात्र और विक्रेता के बीच बहस हो गई। विक्रेता ने उसे गालियां दीं, मारपीट की और बंगाली बोलने के कारण उसे बांग्लादेशी कहा। बाद में छात्र अपने दोस्तों के पहुंचा, लेकिन व्यापारियों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।
जांच
छात्रों का आरोप- व्यापारियों के पास थे हथियार
छात्रों ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि व्यापारी धारदार हथियारों से लैस थे। घायलों छात्रों का मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया है। कोलकाता पुलिस ने बताया कि घायलों और छात्रों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। आधी रात को दुकानें बंद होने से व्यापारियों से पूछताछ नहीं हो सकी है। बांग्ला पोक्खो नेता गर्गा चटर्जी ने घटना की सूचना पाकर छात्रों से मुलाकात की है। पुलिस जांच कर रही है।