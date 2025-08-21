कोलकाता में कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र को व्यापारियों ने पीटा (प्रतीकात्मक तस्वीर: एक्स/@HimalayanMailJK)

कोलकाता में व्यापारियों ने छात्रों को पीटा, बंगाली बोलने पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया

लेखन गजेंद्र 02:23 pm Aug 21, 202502:23 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को विचित्र स्थिति हो गई। यहां के सियालदह क्षेत्र में व्यापारियों ने एक छात्र को पीट दिया और बंगाली बोलने पर बांग्लादेशी कहा। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। छात्रों ने मुचिपारा पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी और सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के बाहर धरना दिया। पुलिस ने बताया कि मामले से संबंधित 2 आरोपी व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।