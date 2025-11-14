चेन्नई के तांबरम में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित

हादसा

वायुसेना ने जांच के आदेश दिए

हादसे के कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन वायुसेना ने दुर्घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (CoI) का आदेश दिया है। हादसे के बाद विमान के परखच्चे उड़ गए हैं। बता दें कि जुलाई में राजस्थान के चूरू में वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान दोपहर को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान 2 टुकड़ों में रतनगढ़ के भानुदा गांव के पास खेतों में गिरा था। हादसे के बाद घटनास्थल से 2 शव बरामद हुए थे।