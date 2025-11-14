चेन्नई के तांबरम में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित
क्या है खबर?
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना (IAF) का एक पिलाटस PC-7 बेसिक ट्रेनर विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसा दोपहर बाद करीब 2 बजे तांबरम वायुसेना अड्डे के पास उस समय हुआ, जब विमान अपने नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा, जिससे उनकी जान बच गई। मौके पर वायुसेना के अधिकारी पहुंच गए हैं।
हादसा
वायुसेना ने जांच के आदेश दिए
हादसे के कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन वायुसेना ने दुर्घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (CoI) का आदेश दिया है। हादसे के बाद विमान के परखच्चे उड़ गए हैं। बता दें कि जुलाई में राजस्थान के चूरू में वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान दोपहर को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान 2 टुकड़ों में रतनगढ़ के भानुदा गांव के पास खेतों में गिरा था। हादसे के बाद घटनास्थल से 2 शव बरामद हुए थे।
ट्विटर पोस्ट
विमान के परखच्चे उड़े
Tambram Chennai— War & Gore (@Goreunit) November 14, 2025
PC 7 trained aircraft of IAF crashed, pilot safely ejected. pic.twitter.com/uWE148euTN