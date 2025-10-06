CJI बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाला वकील भारतीय बार काउंसिल से निलंबित

आदेश दिल्ली बार काउंसिल का सदस्य है आरोपी वकील बार काउंसिल ने बताया कि आरोपी वकील दिल्ली बार काउंसिल का सदस्य है। दिल्ली बार काउंसिल को निर्देश दिया गया है कि वह किशोर की स्थिति को अपनी सूची में रिपोर्ट कर अपने अधिकार क्षेत्र के सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों को सूचित करके तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट, सभी हाई कोर्ट और जिला कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश है कि वे इस आदेश को दाखिल, उपस्थिति काउंटरों और सु्प्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित सभी संबंधित बार एसोसिएशनों को भेजें।

घटना क्या है मामला? सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान वकील राकेश किशोर ने अचानक अपना जूता निकाल लिया और उसे CJI गवई की तरफ फेंकने का प्रयास किया। हालांकि, उसे मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों ने पकड़ लिया। घटना के बाद भी CJI ने अदालती कार्यवाही जारी रखने को कहा और कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि इस सब बातों से विचलित मत होइए, इनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता।