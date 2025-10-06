मुंबई से मानसून की विदाई में क्यों हो रही देरी और अक्टूबर में कैसा रहेगा मौसम?

मुंबई में इस साल समय से पहले आए मानसून की विदाई नहीं हो पाई है। यहां 26 मई को मानसून ने दस्तक दी थी, जो 75 वर्षों में सबसे जल्दी था। शहर में बारिश भी सामान्य से अधिक हुई है और वर्तमान में बारिश का दौर चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार से फिर से बारिश शुरू होने का अनुमान लगाया है। आइए जानते हैं कि मुंबई से मानसून की विदाई में देरी क्यों हो रही है।

चेतावनी IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट IMD ने मंगलवार के लिए पड़ोसी जिलों ठाणे और पालघर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मुंबई में भी पूरे सप्ताह रुक-रुक कर बारिश होने और बादल छाए रहने की संभावना जताई है। सामान्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून 8 अक्टूबर के आसपास मुंबई से वापस लौटना शुरू कर देता है, लेकिन इस साल ऐसा लगता है कि मानसून की विदाई में और भी देरी होगी।

बारिश मुंबई में अक्टूबर में भी क्यों हो रही है बारिश? IMD वैज्ञानिकों के अनुसार, शहर में लगातार बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण है। यह मौसमी तंत्र आमतौर पर सर्दियों के दौरान उत्तर भारत में बारिश के लिए जिम्मेदार होता है। ये विक्षोभ भूमध्य सागर के पास बनते हैं और अफगानिस्तान के साथ ईरान से होते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हैं। ये भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर से नमी इकट्ठा करते हैं और जब ये भारत पहुंचते हैं, तो अक्सर बेमौसम बारिश का कारण बनते हैं।

प्रणाली मुंबई में बनी मानसूनी ट्रफ लाइन IMD वैज्ञानिकों के अनुसार, मुंबई में इस प्रणाली के कारण एक मानसूनी द्रोणिका (ट्रफ) लाइन का निर्माण हुआ है। जब यह ट्रफ लाइन दक्षिण की ओर झुकती है, तो मुंबई सहित पश्चिमी तट पर तेज बारिश होती है। वर्तमान में एक ट्रफ लाइन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से आंतरिक तमिलनाडु होते हुए कोमोरिन क्षेत्र तक फैली हुई है, जो मध्य अरब सागर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रवाह को मजबूत कर रही है। इससे मुंबई में अच्छी बारिश के आसार हैं।

देरी मुंबई से मानसून की वापसी में अक्सर देरी क्यों होती है? IMD आधिकारिक तौर पर मुंबई से मानसून की वापसी की घोषणा लगातार पांच दिनों तक शुष्क मौसम, हवा की दिशा में परिवर्तन, हवा में नमी में कमी और मौसम के पैटर्न में स्पष्ट बदलाव को देखने के बाद करता है। इस साल की देरी भले ही असामान्य लग रही हो, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि शहर में इतनी देर से वापसी आम हो गई है। दरअसल, मुंबई में लगातार 6 सालों से मानसून की वापसी में देरी हो रही है।

आंकड़े पिछले 6 सालों में मुंबई से कब-कब हुई मानसून की विदाई? IMD के आंकड़ो के अनुसार, साल 2024 में मुंबई से मानसून आधिकारिक तौर पर 15 अक्टूबर को वापस चला गया था। 2023 और 2022 में यह 23 अक्टूबर तक गया था। साल 2021 में 14 अक्टूबर और 2020 में 28 अक्टूबर तक इसकी विदाई हुई थी। साल 2019 में भी यह अक्टूबर के मध्य तक बरकरार रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पैटर्न एक व्यापक जलवायु परिवर्तन और निम्न-दाब प्रणालियों की बढ़ती निरंतरता का संकेत देता है।