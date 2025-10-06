सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने CJI बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की

घटना CJI ने मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की बार एंड बेंच के मुताबिक, CJI की अध्यक्षता वाली पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी, तभी यह वाकया हुआ। हालांकि, CJI घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कोर्ट में उपस्थित वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा।ॉ उन्होंने कहा, "इन सब बातों से विचलित मत होइए। हम विचलित नहीं हैं। इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता।"

कार्रवाई जूता फेंकने वाले पर नहीं होगी कोई कार्रवाई CJI ने जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। अधिकारियों ने यह निर्णय तब लिया, जब CJI ने इस कृत्य को 'अनदेखा' करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह का कहना है कि संस्था वकील की सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई करेगी। आरोपी वकील 2011 से बार के अस्थायी सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कानून अपना काम करेगा।"

विवाद आखिर क्या है विवाद, जिससे वकील ने CJI पर हमले की कोशिश की? CJI की पीठ ने 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के जावरी मंदिर में 7 फुट ऊंची सिर कटी विष्णु मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। मूर्ति खजुराहो स्मारक समूह का हिस्सा है। CJI ने तब याचिकाकर्ता से कहा था, "जाओ और देवता से कुछ करने को कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो। तो जाओ और प्रार्थना करो। यह पुरातात्विक स्थल है, इसलिए ASI अनुमति देगा। माफ करना।"