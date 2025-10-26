LOADING...
आंध्र प्रदेश बस हादसा: जांच में खुलासा- बाइक सवार नशे में थे, बैटरियों ने भड़काई आग
आंध्र प्रदेश बस हादसा: जांच में खुलासा- बाइक सवार नशे में थे, बैटरियों ने भड़काई आग

लेखन आबिद खान
Oct 26, 2025
01:18 pm
आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए बस हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस में 12 किलोवॉट की 2 बैटरियां थीं, जिनके फटने से आग लगी, जो इस भयानक हादसे की मुख्य वजह बनी। इसके अलावा बस से टकराने वाले बाइक सवार और उसके पीछे बैठे शख्स का नशे में होना भी हादसे की वजह माना जा रहा है।

पुलिस ने कहा- बाइक सवार नशे में था, हेडलाइट भी खराब थी

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि बाइक चालक बी शिव शंकर नशे में गाड़ी चला रहा था। पीछे बैठा शख्स एरी स्वामी भी नशे में था। स्वामी ने स्वीकार किया है कि हादसे से पहले दोनों ने ढाबे में खाना खाया था और शराब पी थी। कुरनूल के DIG के प्रवीण ने कहा, "चालक नशे में था और बाइक की लाइट काम नहीं कर रही थी। नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई।"

बस से टकराने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी बाइक

पुलिस का कहना है कि बाइक पहले ही फिसलकर सड़क पर गिर गई थी, जिसमें शंकर की मौत हो गई थी। स्वामी उसे सड़क से हटा रहा था, तभी बस आकर बाइक से टकरा गई। CCTV फुटेज से भी पता चला है कि शंकर ने रात 2:24 बजे बाइक में पेट्रोल भरवाया। पंप पर ही शंकर की बाइक फिसल गई थी और वो गिरते-गिरते बचा। इसी CCTV फुटेज में बस को 2:39 बजे निकलता हुआ देखा गया है।

हादसे से पहले बाइक सवार का CCTV फुटेज

बस में रखे 46 लाख के स्मार्टफोन बने जानलेवा 

DIG के मुताबिक, बस के दरवाजे के पीछे स्थित 12 किलोवॉट की 2 बैटरियां फटने से आग तेजी से फैली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बस में 234 स्मार्टफोन का एक पार्सल भी रखा हुआ था, जिसे हैदराबाद के एक व्यापारी ने बेंगलुरू भेजने के लिए रखवाया था। इनकी कीमत करीब 46 लाख रुपये थी। जानकारों के मुताबिक, आग लगने पर स्मार्टफोन की बैटरियां फटने लगीं।प्रत्यक्षदर्शियों ने भी धमाके की आवाज सुने जाने की बात कही है।

बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज 

बस में आग लगते ही ड्राइवर मिरियाला लक्ष्मैया ने यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। उसने अपने सहायक सिवा नारायण को भी जगाया और दोनों ने मिलकर रॉड से खिड़कियों के शीशे तोड़ने शुरू किए। हालांकि, इस दौरान आग बढ़ती रही और पूरी बस में फैल गई। इससे घबराकर लक्ष्मैया फरार हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर BNS की धारा 125 (ए) और 106 (1) के तहत मामला दर्ज किया है।

हादसे में मारे गए थे 19 यात्री

24 अक्टूबर की सुबह कुरनूल के पास हैदराबाद से बेंगलुरू जा रही एक निजी स्लीपर बस में आग लग गई थी। बस में कुल 44 यात्री सवार थे, जिनमें से 19 की मौत हो गई और बाकी जैसे-तैसे बाहर आने में कामयाब रहे। आग इतनी भयानक थी कि कुछ शव तो पूरी तरह जल गए, जिनकी DNA परीक्षण के जरिए पहचान की गई। हादसे की प्रारंभिक वजह बाइक की टक्कर से बस का ईंधन टैंक फटना बताया गया था।