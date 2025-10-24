बस से टकराई मोटरसाइकिल, ईंधन टैंक में फंसी; कुरनूल में कैसे जिंदा जल गए 20 यात्री? 

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक बस में आग लगने से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर तड़के करीब 3.30 बजे ये हादसा हुआ। बस में 44 लोग सवार थे, जिनमें से ज्यादातर को उतरने का मौका ही नहीं मिला और जिंदा चल गए। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल के बस से टकराने के बाद आग लगी। आइए पूरा घटनाक्रम जानते हैं।

हादसा टक्कर से ईंधन टैंक फटा, दरवाजे लॉक हुए हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही इस बस में कुरनूल के पास एक मोटरसाइकिल टकरा गई थी। ये मोटरसाइकिल बस के नीचे घुस गई और ईंधन टैंक से जा टकराई। इससे टैंक फट गया और ईंधन फैलने से आग तेजी से फैल गई। हादसे में बाइक सवार शिवशंकर की भी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, शॉर्ट सर्किट के कारण बस का दरवाजा जाम हो गया और कुछ ही मिनटों में पूरी बस खाक हो गई।

बयान DIG बोले- सो रहे यात्रियों को भागने का मौका नहीं मिला कुर्नूल रेंज के DIG कोया प्रवीण ने समाचार एजेंसी PTI से कहा बस में सवार 2 बच्चों समेत 21 यात्री बाल-बाल बच गए। उन्होंने कहा, "ड्राइवर-क्लीनर की कोई जानकारी नहीं मिली है। ज्यादातर लोग 25 से 35 साल के थे। हादसे के वक्त यात्री सो रहे थे, जिससे उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। आग लगने के बाद बस में शॉर्ट सर्किट हुआ। इससे बस का दरवाजा भी जाम हो गया।"

मृतक बुरी तरह जले यात्री, शवों की पहचान मुश्किल दुर्घटना में कुछ यात्रियों के शव बुरी तरह जल गए हैं। कुछ शवों का तो केवल कंकाल ही बचा है, जिसके चलते शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे शवों की अब DNA परीक्षण के जरिए पहचान की जाएगी और परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं, 19 यात्रियों ने कूदकर जान बचाई है। हालांकि, इनमें से कई बुरी तरह झुलस चुके हैं, जिनका कुर्नूल के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

चश्मदीद यात्रियों ने बताया घटना का भयावह मंजर समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए एक यात्री ने कहा, "मैं ड्राइवर की सीट के पीछे बैठा था। रात 2:30 से 3:30 बजे के बीच मैंने खिड़की की तरफ आग देखी और फौरन ड्राइवर को सूचित किया। बस को तुरंत रोक दिया गया। इस बीच हमने भागने के लिए खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की। लगभग 20 लोग बस से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी लोग बच नहीं पाए।"