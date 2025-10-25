कुरनूल बस हादसा: कैसे 234 स्मार्टफोन बने भीषण आग का कारण, जिससे हुई 20 मौतें?

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक निजी बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे के समय बस में रियलमी कंपनी के 234 स्मार्टफोन रखे हुए थे और इनकी बैटरियों में धमाके होने से ही बस में भीषण आग लगी थी। ऐसे में पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर बस में इतने स्मार्ट फोन कैसे ले जाए जा रहे थे।

कीमत 46 लाख रुपये थी स्मार्टफोन्स की कीमत फोरेंसिक विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि इन स्मार्टफोन्स की बैटरियों के फटने से बस में भीषण आग लग गई, जिससे 20 यात्रियों की मौत हो गई। इन 234 स्मार्टफोन की कीमत 46 लाख रुपये बताई जा रही है। इन्हें हैदराबाद के एक व्यापारी मंगनाथ ने पार्सल के जरिए भेजा था। उन्होंने बताया कि यह खेप बेंगलुरु स्थित ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट को भेजी गई थी, जहां से फोन ग्राहकों को आपूर्ति किए जाने थे, लेकिन हादसे में स्वाह हो गए।

परेशान फोन की बैटरियों ने आग को भड़काया आंध्र प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग के महानिदेशक पी वेंकटरमन ने बताया कि शुरुआती आग बाइक के टकराने के बाद ईंधन रिसाव के कारण बस के अगले हिस्से में लगी थी। उसके बाद स्मार्टफोन की बैटरियों विस्फोट के अलावा बस के एसी इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक बैटरियाें के फटने से भी आग तेजी से भड़क गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फोन में आग लगने के साथ ही बैटरियों के फटने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी।