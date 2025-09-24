अहमदाबाद विमान हादसा: पायलट संगठन ने न्यायिक जांच की मांग की, कहा- पक्षपात हो रहा

पत्र FIP ने कहा- जांच की अखंडता, निष्पक्षता और वैधता से समझौता हुआ FIP ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि AAIB ने विमान हादसे की जांच की मूलतः और अपरिवर्तनीय रूप से अखंडता, निष्पक्षता और वैधता से समझौता किया है। FIP ने आरोप लगाया कि AAIB अधिकारी विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल के 91 वर्षीय पिता के घर भी गए और कथित तौर पर पायलट की गलती का सुझाव दिया। FIP ने इसे प्रक्रियात्मक और नैतिक उल्लंघन बताया।

नियम कॉकपिट रिकॉर्डिंग जारी कर AAIB ने नियम तोड़े- FIP FIP ने कहा कि AAIB ने बिना किसी ठोस निष्कर्ष से पहले ही 'पायलट की गलती' का ढिंढोरा पीट दिया, जिससे निर्माण या रखरखाव में चूक जैसे संभावित कारणों से ध्यान भटका रहा है। संगठन ने कहा कि जांच निकाय ने कॉकपिट वॉयस रिकोर्डर (CVR) की जानकारी मीडिया को लीक की, जिससे पायलट का 'चरित्र हनन' हुआ। FIP ने कहा कि यह कृत्य पीड़ित को अपराधी के तौर पर पेश करता है और विमान दुर्घटना जांच नियमों का उल्लंघन है।

मांग FIP ने की ये मांग FIP ने कहा कि केवल न्यायिक नेतृत्व वाली जांच अदालत, जिसके पास दीवानी अदालत की सभी शक्तियां हों, ही विश्वसनीयता बहाल कर सकती है। संगठन ने प्रस्ताव दिया कि जांच की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज द्वारा की जाए। निकाय ने कहा कि वर्तमान AAIB जांच पहले ही स्वतंत्रता के न्यूनतम मानक को पूरा करने में विफल रही है और इससे भारत की विमानन सुरक्षा विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा और सरकार अंतरराष्ट्रीय जांच के दायरे में आ जाएगी।

कैप्टन कैप्टन सभरवाल के पिता ने भी उठाए सवाल इसी पत्र के साथ में एक पत्र कैप्टन सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल ने भी लिखा है। उन्होंने बताया कि कैसे AAIB के अधिकारियों ने उनके बेटे के बारे में काल्पनिक दावे पेश किए। उन्होंने लिखा, "91 साल की आयु में मैं कोई पक्षपात नहीं, केवल निष्पक्षता चाहता हूं। उन्होंने जांच आयोग से अपने बेटे की गरिमा और उचित प्रक्रिया की रक्षा करने का आग्रह किया।