सोनम वांगचुक की पत्नी पर भी सख्ती की तैयारी, एजेंसियां कर सकती हैं संस्थान की जांच
क्या है खबर?
लद्दाख में हुई हिंसा के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाकर जेल में डाल दिया है। अब खबर है कि सोनम की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। एजेंसियां गीतांजलि के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (HIAL) की कथित अनियमितताओं को लेकर जांच कर सकती हैं। संस्थान से जुड़े लोग भी जांच के घेरे में हैं।
रिपोर्ट
मान्यता न होने के बावजूद डिग्री जारी कर रहा HIAL- रिपोर्ट
न्यूज18 ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि लद्दाख प्रशासन ने HIAL पर आरोप लगाया है कि वह पंजीकृत विश्वविद्यालय न होने के बावजूद डिग्री जारी कर युवाओं का भविष्य खतरे में डाल रहा है। इसी संबंध में कथित अनियमितताओं के लिए HIAL की जांच की जा सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गीतांजलि के अलावा HIAL से जुड़े कुछ अन्य लोग भी संदेह के घेरे में हैं।
हिंसा
लद्दाख हिंसा के बाद निशाने पर वांगचुक
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 24 सितंबर को छात्रों और स्थानीय लोगों ने लेह में बंद बुलाया था। इसी दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। इसके बाद वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें जोधपुर जेल में रखा गया है। गीतांजलि ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।