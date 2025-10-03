सोनम वांगचुक की पत्नी पर भी सख्ती की तैयारी, एजेंसियां कर सकती हैं संस्थान की जांच

सोनम वांगचुक की पत्नी से जुड़े संस्थान की भी जांच की जा सकती है

लेखन आबिद खान 12:35 pm Oct 03, 202512:35 pm

क्या है खबर?

लद्दाख में हुई हिंसा के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाकर जेल में डाल दिया है। अब खबर है कि सोनम की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। एजेंसियां गीतांजलि के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (HIAL) की कथित अनियमितताओं को लेकर जांच कर सकती हैं। संस्थान से जुड़े लोग भी जांच के घेरे में हैं।