होम / खबरें / राजनीति की खबरें / पृथ्वीराज चव्हाण बोले- क्या ट्रंप वेनेजुएला की तरह प्रधानमंत्री मोदी का भी अपहरण कर लेंगे?
पृथ्वीराज चव्हाण बोले- क्या ट्रंप वेनेजुएला की तरह प्रधानमंत्री मोदी का भी अपहरण कर लेंगे?
कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने टैरिफ को लेकर भारत सरकार पर निशाना साधा

पृथ्वीराज चव्हाण बोले- क्या ट्रंप वेनेजुएला की तरह प्रधानमंत्री मोदी का भी अपहरण कर लेंगे?

लेखन गजेंद्र
Jan 06, 2026
06:07 pm
क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। चव्हाण ने मुंबई में समाचार एजेंसी IANS से कहा कि अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ के साथ किसी तरह का व्यापार संभव नहीं और यह चाहे कितना भी बढ़े, व्यापार पहले से ठप है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरह प्रधानमंत्री मोदी का भी अपहरण करेंगे।

बयान

क्या बोले चव्हाण?

चव्हाण ने कहा, "50 प्रतिशत टैरिफ के साथ व्यापार बिल्कुल संभव नहीं। एक तरह से अमेरिका ने टैरिफ का इस्तेमाल कर भारत से निर्यात को बंद कर दिया है, क्योंकि सीधा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। भारत को सहना पड़ेगा। हमारे लोग अमेरिका से जो मुनाफा कमाते थे, वह अब नहीं मिलेगा। हमें दूसरा बाजार ढूंढना होगा। तो सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या भारत में भी वेनेजुएला में जैसा होगा? क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर लेंगे?"

ट्विटर पोस्ट

पृथ्वीराज चव्हाण का बयान

