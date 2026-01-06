टेस्ला समेत इन विदेशी वाहन निर्माताओं ने साल 2025 में दी भारत में दस्तक 

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार होने के कारण कई विदेशी वाहन निर्माता भारत में दस्तक देने को तैयार रहते हैं। 2025 भी इससे अछूता नहीं रहा। पिछले साल एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला के प्रवेश को लेकर चला आ रहा लंबा इंतजार खत्म हुआ। इसके अलावा कुछ और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता और दोपहिया वाहन कंपनियों ने भी कारोबार शुरू किया है। आइये जानते 2025 में कौन-कौनसी कंपनियों ने भारत में शुरुआत की है।

#1 एलन मस्क की टेस्ला का हुआ प्रवेश पिछले साल जुलाई में टेस्ला ने आखिरकार मुंबई में पहला शोरूम खोलकर मॉडल Y के साथ भारत में अपना बहुप्रतीक्षित शुभारंभ किया। इसके बाद दिल्ली के एरोसिटी में दूसरा शोरूम खोला गया। इसके साथ ही देशभर में 16 सुपरचार्जर स्टेशन स्थापित किए, जो 250kW तक की चार्जिंग गति प्रदान करते हैं। मॉडल Y की कीमत अधिक टैक्स के कारण 59.89 लाख से 67.89 लाख रुपये के बीच है। इसी कारण अमेरिकी EV कंपनी की शुरुआत ज्यादा उत्साहजनक नहीं रही।

#2 विनफास्ट ने VF6 और VF7 के साथ दी दस्तक वियतनाम निर्माता विनफास्ट ने पिछले साल सितंबर में अपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया, जिसका लक्ष्य बेहद प्रतिस्पर्धी मिडसाइज और प्रीमियम मिडसाइज़ सेगमेंट थे। इन गाड़ियों की शुरुआती कीमत क्रमश: 16.49 लाख और 20.89 लाख रुपये है। यात्री वाहनों के अलावा विनफास्ट ने स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक बसों और दोपहिया वाहनों के निर्माण की भी योजना है, जो भारतीय बाजार के प्रति उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

