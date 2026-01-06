आदित्य रॉय कपूर ने दी प्रतिक्रिया

'सैयारा' बनाने वाले मोहित सूरी संग आदित्य रॉय कपूर ने मिलाया हाथ? सामने आई सच्चाई

लेखन ज्योति सिंह 07:00 pm Jan 06, 202607:00 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्देशक मोहित सूरी के लिए 2025 सफलता से भरा साबित हुआ। उनकी फिल्म 'सैयारा' ने दुनियाभर में 570.33 करोड़ कमाए और लोगों की खूब तारीफें बटोरी। अब उनकी अगली फिल्म का इंतजार हो रहा है। काफी अटकलें हैं कि आदित्य रॉय कपूर दोबारा से निर्देशक मोहित के साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले दोनों की फिल्म 'आशिकी 2' (2013) पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इन अटकलों पर अभिनेता और निर्देशक, दोनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।