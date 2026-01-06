'सैयारा' बनाने वाले मोहित सूरी संग आदित्य रॉय कपूर ने मिलाया हाथ? सामने आई सच्चाई
क्या है खबर?
फिल्म निर्देशक मोहित सूरी के लिए 2025 सफलता से भरा साबित हुआ। उनकी फिल्म 'सैयारा' ने दुनियाभर में 570.33 करोड़ कमाए और लोगों की खूब तारीफें बटोरी। अब उनकी अगली फिल्म का इंतजार हो रहा है। काफी अटकलें हैं कि आदित्य रॉय कपूर दोबारा से निर्देशक मोहित के साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले दोनों की फिल्म 'आशिकी 2' (2013) पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इन अटकलों पर अभिनेता और निर्देशक, दोनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बयान
माेहित संग फिल्म की अटकलों पर आदित्य ने दी प्रतिक्रिया
बॉम्बे टाइम्स संग बातचीत में आदित्य ने कहा, "मोहित और मेरी मुलाकात सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर हुई है, जहां मैं उसे क्लीन बोल्ड कर देता हूं! इसलिए, वहां से मुझे कोई रोल मिलने वाला नहीं है। मेरी उनकी फिल्म से बाहर होने की खबर पूरी तरह से झूठी है।" वहीं मोहित ने कहा, "मैं, आदित्य और शाद रंधावा से क्रिकेट खेलने के लिए मिलता हूं। हम साथ समय बिताते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में कभी नहीं मिले हैं।"
परियोजना
नई परियोजना पर काम कर रहे निर्देशक
मोहित ने अपनी नई परियोजना पर बात करते हुए कहा, "जिस स्क्रिप्ट पर मैं काम कर रहा हूं, वह अभी तैयार भी नहीं है और उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। मैं जो स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, वह आदित्य रॉय कपूर के लिए नहीं है। स्क्रिप्ट और कलाकारों के फाइनल हो जाने के बाद ही मैं सब कुछ बताऊंगा।" उनकी इस प्रतिक्रिया ने लंबे समय से चल रही अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है।