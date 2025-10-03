सोनम वांगचुक की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, गिरफ्तारी को दी चुनौती
क्या है खबर?
लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है। ये याचिका 2 अक्टूबर की शाम दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। बता दें कि लद्दाख हिंसा के बाद वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है।
आरोप
गीतांजलि ने कहा था- सरकार ने वांगचुक को निशाना बनाया
हाल ही में गीतांजलि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने वांगचुक की रिहाई की अपील की। गीतांजलि ने कहा था, "हमने CBI से लेकर आयकर विभाग तक के अधिकारियों को आरोपों के स्पष्टीकरण वाले सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं। फिर भी सोनम को बदनाम करने के लिए एक पर्दा डाला जा रहा है, ताकि छठी अनुसूची के आंदोलन को कमजोर किया जा सके।"
हिंसा
वांगचुक पर लगा है NSA, जोधपुर जेल में बंद
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 24 सितंबर को छात्रों और स्थानीय लोगों ने लेह में बंद बुलाया था। इसी दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय और CRPF वाहन में भी आग लगा दी थी। इसके बाद वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया गया है।