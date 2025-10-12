चिदंबरम बोले- ऑपरेशन ब्लू स्टार 'गलत तरीका' था, इंदिरा गांधी ने इसकी कीमत जान देकर चुकाई 

बयान

चिदंबरम बोले- ये फैसला अकेले इंदिरा का नहीं था

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा, "किसी सैन्य अधिकारी का अपमान किए बिना मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ण मंदिर को वापस पाने का वह गलत तरीका था। कुछ साल बाद हमने बिना सेना के उसे वापस पाने का सही तरीका दिखाया। ब्लू स्टार गलत तरीका था और मैं मानता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। ये सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और सिविल सेवा का सामूहिक फैसला था।"