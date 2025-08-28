ऑनलाइन गेमिंग कानून के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर, 30 अगस्त को होगी सुनवाई

याचिका

कंपनी ने याचिका में क्या-क्या कहा?

अदालती फाइलिंग में A23 ने कहा है कि यह कानून कौशल वाले ऑनलाइन गेम खेलने के वैध व्यवसाय को अपराध बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप कई गेमिंग कंपनियां रातोंरात बंद हो जाएंगी। A23 ने फाइलिंग में कहा कि नया कानून 'राज्य की पितृसत्तावाद की उपज' है। कंपनी ने कानून को रमी और पोकर जैसे कौशल वाले खेलों पर लागू होने से रोकने की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम और ध्यान चिन्नप्पा ने तत्काल सुनवाई का आग्रह किया है।