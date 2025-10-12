अगले 24 घंटों में इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट 

मानसून कब तक होगी मानसून की विदाई? IMD के अनुसार, 2-3 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के बचे हुए हिस्सों से लौट जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और ओडिशा के कुछ भागों से ही जल्द ही विदाई होने की संभावना है। दूसरी तरफ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों समेत छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी है।

तापमान 20 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान दिल्ली NCR क्षेत्र में रात का तापमान 18-19 डिग्री के आस-पास पहुंचने से सर्दी का अहसास होने लगा है। राजधानी में रविवार को 15 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, जबकि अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 19 डिग्री रहने की संभावना है। समीपवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह तक कहीं भी बारिश होने के आसार नहीं है। राजस्थान में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण सुबह-शाम ठिठुरन महसूस हो रही है और तापमान सामान्य से 2-7 डिग्री नीचे पहुंच गया।

बर्फबारी पहाड़ों पर हो सकती है बर्फबारी IMD ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बदली छाए रहने के साथ बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया है, जिससे ठंडी बढ़ेगी। अगले 2 दिन तक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बादलों के छाए रहने, हल्की हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। जम्मू-कश्मीर में भी बर्फ की चादर बिछी होने से न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के आस-पास पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है।