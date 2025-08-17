'बिग बॉस 19' छोड़ धनश्री ने चुना सलमान खान से भिड़ चुके अशनीर ग्रोवर का शो

टीवी रिएलिटी शो ' बिग बॉस 19 ' से जुड़े आए दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं। शो से अब तक कई प्रतियोगियों का नाम जुड़ चुका है। 'बिग बॉस 19' की शुरुआत 24 अगस्त से होने वाली है। पिछले काफी समय से सुनने में आ रहा था कि क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा को भी शो का प्रस्ताव मिला है, लेकिन अब खबर है कि उन्होंने ये शो ठुकरा दिया है।

रिपोर्ट बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर के शो में नजर आएंगी धनश्री लंबे समय से अटकलें थीं कि सलमान खान की मेजबानी वाले 'बिग बॉस 19' में धनश्री बतौर प्रतियोगी भाग ले रही हैं, लेकिन अब इन सभी खबरों पर विराम लग गया है। Tv9 को मिली जानकारी के मुताबिक, धनश्री 'बिग बॉस' नहीं, बल्कि 'शार्क टैंक इंडिया' के जज रह चुके मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर के नए रियलिटी शो का हिस्सा बनने जा रही हैं। धनश्री का नाम इसके लिए फाइनल भी हो चुका है।

नया शो 'राइज एंड फॉल' के 16 प्रतियोगियों में से एक होंगी धनश्री अशनीर MX Player पर 'राइज एंड फॉल' नाम का नया रियलिटी शो ला रहे हैं। ये शो सत्ता और संघर्ष की कहानी पर आधारित होगा, जिसमें कुल 16 प्रतियोगी हिस्सा लेंगे। धनश्री भी इस शो के लिए फाइनल हो चुकीं इन 16 प्रतियोगियों में से एक होंगी। हालांकि, प्रशंसक धनश्री को सलमान के शो में देखना चाहते थे, जहां वो अपने जीवन के उतार-चढ़ाव पर बात कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक बिल्कुल अलग ही शो चुना है।

कॉन्सेप्ट दिलचस्प है अशनीर के शो का कॉन्सेप्ट शो 'राइज एंड फॉल' का कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प बताया जा रहा है। इसमें प्रतियोगियों को आलीशान जीवनशैली जीने के लिए संघर्ष करना होगा, जहां पावर और पद हर पल बदल सकता है। धनश्री का इस तरह के शो का हिस्सा बनना उनके प्रशंसकों के लिए भी एक सरप्राइज है, जो उन्हें एक बिल्कुल नए अवतार में देखेंगे। उनकी मौजूदगी से शो में ग्लैमर, ड्रामा और एक बड़ी फैन फॉलोइंग जुड़ने की उम्मीद है।

पंगा 'बिग बॉस 18' में पहुंचे अशनीर को सलमान ने बताया था 'दोगला' जब अशनीर 'बिग बॉस 18' में पहुंचे थे तो सलमान ने उनसे कहा था, "आपने कहा था कि मैंने इसको इतने में साइन किया है। सब आंकड़े भी आपने गलत दे दिए। ये दोगलापन क्या है।" इस पर अशनीर ने कहा था, "सर शायद वो पॉडकास्ट सही तरह से नहीं आ पाया।" फिर सलमान बोले, "जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं, ये उस वीडियो में तो नहीं था तो अशनीर ने कहा- "जी सर, अब सीख रहे हैं।"

पलटवार ...जब सलमान को लेकर फिर बिगड़े अश्नीर के बोल अशनीर ने इसके बाद सलमान पर तंज कसते हुए कहा था, "फालतू का पंगा लेकर अपना कॉम्पिटिशन खड़ा किया है उसने। मैं तो शांति से गया था 'बिग बॉस 18' में। किसी को बोल दो कि अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं। मुझे आपका नाम भी नहीं पता... अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? तुम अगर मेरी कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे से बिना मिले ब्रांड एंबेसडर बन गए।"