दिसंबर में GST कलेक्शन में बढ़ोतरी, 6.1 प्रतिशत बढ़कर हुआ 1.74 लाख करोड़ रुपये

केंद्र सरकार की तरफ से दिसंबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर ( GST ) कलेक्शन के आंकड़ों को जारी कर दिया गया है। आज (1 जनवरी) जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2025 में देश का ग्रॉस GST कलेक्शन सालाना आधार पर 6.1 प्रतिशत बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 1.64 लाख करोड़ रुपये था। यह बढ़ोतरी टैक्स कटौतियों के बावजूद राजस्व में स्थिर सुधार को दिखाती है।

राजस्व घरेलू और आयात से आए राजस्व का हाल सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर, 2025 में घरेलू बाजार से मिलने वाला ग्रॉस GST राजस्व 1.2 प्रतिशत बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपये हो गया। दिसंबर, 2024 में यह 1.21 लाख करोड़ रुपये था। वहीं, आयात से मिलने वाला GST राजस्व तेजी से बढ़ा है। दिसंबर, 2025 में इंपोर्ट से 51,977 करोड़ रुपये का GST कलेक्शन हुआ, जो पिछले साल की तुलना में करीब 19.7 प्रतिशत ज्यादा है और मजबूत आयात गतिविधि को दर्शाता है।

रिफंड GST रिफंड और नेट कलेक्शन की स्थिति आधिकारिक डाटा के मुताबिक, दिसंबर, 2025 में कुल GST रिफंड बढ़कर 28,980 करोड़ रुपये हो गया। दिसंबर, 2024 में यह 22,138 करोड़ रुपये था। घरेलू रिफंड में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला, जो सालाना आधार पर 62 प्रतिशत बढ़कर 18,422 करोड़ रुपये रहा। रिफंड के बाद दिसंबर, 2025 में नेट GST राजस्व 1.45 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले हल्की बढ़ोतरी दिखाता है।

