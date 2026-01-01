भारत बनाम न्यूजीलैंड, वनडे क्रिकेट: रनों के अंतर से दर्ज हुईं सबसे बड़ी जीतें

वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच मुकाबले हमेशा से कड़े और रोमांच से भरपूर रहे हैं। इन मैचों में कई बार आखिरी ओवर तक संघर्ष देखने को मिला, वहीं कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे जब एकतरफा प्रदर्शन के दम पर बड़ी जीत दर्ज की गई। रनों के बड़े अंतर से हासिल की गई ये जीतें न सिर्फ टीम की मजबूती को दर्शाती हैं, बल्कि मैच पर पूरी तरह से दबदबा भी साबित करती हैं।

#1 200 रन, साल- 2010 साल 2010 में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 200 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी। ये रनों के अंतर से दोनों टीमों के बीच वनडे में सबसे बड़ी जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 288 रन बनाए थे। रॉस टेलर के बल्ले से 95 रन निकले थे। जवाब में भारतीय टीम 88 रन पर ऑलआउट हो गई थी। डैरिल टफी ने 3 विकेट लिए थे। जैकब ओरम और काइल मिल्स ने 2-2 विकेट चटकाए थे।

#2 190 रन, साल- 2016 दोनों टीमों के बीच दूसरी सबसे बड़ी जीत भारतीय टीम ने दर्ज की है। साल 2016 में उसने कीवी टीम को 190 रन से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 269/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में कीवी टीम 79 रन पर ऑलआउट हो गई थी। रोहित शर्मा ने 70 और विराट कोहली ने 65 रन की पारी खेली थी। अमित मिश्रा ने 6 ओवर में 2 मेडन के साथ 18 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे।

#3 174 रन, साल- 1999 तीसरी सबसे बड़ी जीत भी भारतीय टीम ने ही दर्ज की थी। साल 1999 में कीवी टीम को भारत ने 174 रन से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 376/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में कीवी टीम 202 रन पर ऑलआउट हो गई थी। सचिन तेंदुलकर ने 150 गेंदों का सामना कर 186* रन बनाए थे। राहुल द्रविड़ के बल्ले से 153 रन निकले थे। अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद ने 2-2 विकेट लिए थे।

