क्या 'बिग बॉस 19' में भाग ले रहे शरद मल्होत्रा? अभिनेता ने बताया सच
क्या है खबर?
शरद मल्होत्रा छोटे पर्दे के लोकप्रिय अभिनेता हैं। उन्हें 'कसम तेरे प्यार की', 'नागिन 5' और 'विद्रोही' जैसे धारावाहिकों के लिए जाना जाता है। हाल ही में खबर आई थी कि शरद रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन में बतौर प्रतियोगी नजर आ सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद उनके प्रशंसकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब शरद ने 'बिग बॉस 19' में अपनी भागीदारी की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है।
बयान
आगामी परियोजनाओं में व्यस्त हैं शरह
टेली टॉक इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में शरद ने 'बिग बॉस 19' में भाग लेने की खंडन किया। उन्होंने कहा, "मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे 'बिग बॉस' देखना पसंद है। अगर मुझे कभी लगेगा कि मेरे प्रशंसकों को पता होना चाहिए कि मैं जा रहा हूं, तो मैं उन्हें बताऊंगा। फिलहाल मैं अपनी आगामी परियोजनाओं में व्यस्त हूं। बिग बॉस को लेकर हर साल बातें होती हैं। अगर मैं उस घर में जाऊंगा तो आप सभी को बताऊंगा।"
बिग बॉस 19
कब और कहां देखें 'बिग बॉस 19'?
छोटे पर्दे का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस सीजन की मेजबानी भी सलमान खान को ही सौंपी गई है। इस बार शो की थीम राजनीति से प्रेरित रखी गई है, जिसमें सभी प्रतियोगी मिलकर अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। इस शो को आप 24 अगस्त, 2024 से जियो हॉटस्टार और कलर्स TV पर देख पाएंगे।