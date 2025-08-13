क्या 'बिग बॉस 19' में भाग लेंगे अभिनेता शरद मल्होत्रा? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sharadmalhotra009)

क्या 'बिग बॉस 19' में भाग ले रहे शरद मल्होत्रा? अभिनेता ने बताया सच

लेखन दीक्षा शर्मा 05:27 pm Aug 13, 202505:27 pm

क्या है खबर?

शरद मल्होत्रा छोटे पर्दे के लोकप्रिय अभिनेता हैं। उन्हें 'कसम तेरे प्यार की', 'नागिन 5' और 'विद्रोही' जैसे धारावाहिकों के लिए जाना जाता है। हाल ही में खबर आई थी कि शरद रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन में बतौर प्रतियोगी नजर आ सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद उनके प्रशंसकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब शरद ने 'बिग बॉस 19' में अपनी भागीदारी की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है।