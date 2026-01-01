रोहित-कोहली के बाद वनडे क्रिकेट का क्या होगा भविष्य? रविचंद्रन अश्विन ने जताई चिंता 

बयान अश्विन ने क्या कहा? अश्विन ने वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि 2027 विश्व कप के बाद वनडे प्रारूप का भविष्य उन्हें स्पष्ट नजर नहीं आता। वह विजय हजारे ट्रॉफी को अच्छी तरह से फॉल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को देखते हैं, उसी तरह वनडे क्रिकेट को फॉलो करना अब उन्हें थोड़ा कठिन लग रहा है।

टेस्ट टेस्ट क्रिकेट की बनी रहेगी अपनी जगह अश्विन का मानना है कि टी-20 क्रिकेट के दौर में भी टेस्ट क्रिकेट की अपनी जगह बनी रहेगी, लेकिन वनडे प्रारूप को लेकर वह आश्वस्त नहीं हैं। अश्विन ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। उनके मुताबिक टेस्ट क्रिकेट के लिए अब भी स्पेस है, लेकिन वनडे क्रिकेट के लिए वह जगह धीरे-धीरे खत्म होती दिख रही है। उल्लेखनीय है कि अश्विन ने अपने वनडे करियर में 116 मैचों में 156 विकेट लिए हैं।

रोहित-कोहली रोहित और कोहली को लेकर क्या बोले अश्विन? अश्विन ने कहा कि विजय हजारे ट्रॉफी जैसी राष्ट्रीय वनडे घरेलू प्रतियोगिताओं को आमतौर पर बहुत ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते। हालांकि, जब कोहली और रोहित इसमें खेले, तब दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ी। अश्विन ने सवाल उठाया कि जब ये दोनों दिग्गज वनडे क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे, तब क्या होगा? उनके मुताबिक यह चिंता का विषय है कि बड़े सितारों के बिना वनडे प्रारूप को दर्शकों का वही समर्थन मिल पाएगा या नहीं।

