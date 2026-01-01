रोहित-कोहली के बाद वनडे क्रिकेट का क्या होगा भविष्य? रविचंद्रन अश्विन ने जताई चिंता
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के संन्यास के बाद वनडे क्रिकेट को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यह चिंता अश्विन तक सीमित नहीं है, बल्कि कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी इसी तरह की राय जताई है। हाल के वर्षों में शीर्ष टीमों के बीच वनडे मुकाबलों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है, जिससे इसके भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बयान
अश्विन ने क्या कहा?
अश्विन ने वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि 2027 विश्व कप के बाद वनडे प्रारूप का भविष्य उन्हें स्पष्ट नजर नहीं आता। वह विजय हजारे ट्रॉफी को अच्छी तरह से फॉल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को देखते हैं, उसी तरह वनडे क्रिकेट को फॉलो करना अब उन्हें थोड़ा कठिन लग रहा है।
टेस्ट
टेस्ट क्रिकेट की बनी रहेगी अपनी जगह
अश्विन का मानना है कि टी-20 क्रिकेट के दौर में भी टेस्ट क्रिकेट की अपनी जगह बनी रहेगी, लेकिन वनडे प्रारूप को लेकर वह आश्वस्त नहीं हैं। अश्विन ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। उनके मुताबिक टेस्ट क्रिकेट के लिए अब भी स्पेस है, लेकिन वनडे क्रिकेट के लिए वह जगह धीरे-धीरे खत्म होती दिख रही है। उल्लेखनीय है कि अश्विन ने अपने वनडे करियर में 116 मैचों में 156 विकेट लिए हैं।
रोहित-कोहली
रोहित और कोहली को लेकर क्या बोले अश्विन?
अश्विन ने कहा कि विजय हजारे ट्रॉफी जैसी राष्ट्रीय वनडे घरेलू प्रतियोगिताओं को आमतौर पर बहुत ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते। हालांकि, जब कोहली और रोहित इसमें खेले, तब दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ी। अश्विन ने सवाल उठाया कि जब ये दोनों दिग्गज वनडे क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे, तब क्या होगा? उनके मुताबिक यह चिंता का विषय है कि बड़े सितारों के बिना वनडे प्रारूप को दर्शकों का वही समर्थन मिल पाएगा या नहीं।
टीम
वनडे क्रिकेट कम होने का असर रोहित-कोहली पर हुआ
वनडे क्रिकेट की घटती संख्या का असर कोहली और रोहित के घरेलू क्रिकेट खेलने पर भी साफ दिखा है। इसी वजह से दोनों दिग्गजों को विजय हजारे ट्रॉफी में उतरना पड़ा। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा है कि हाल के वर्षों में द्विपक्षीय वनडे सीरीज कम होने के कारण सीनियर खिलाड़ियों को साल की शुरुआत में घरेलू 50 ओवर के टूर्नामेंट खेलने की जरूरत पड़ सकती है। रोहित और कोहली केवल वनडे प्रारूप खेल रहे हैं।