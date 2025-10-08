धनश्री के आरोपों पर युजवेंद्र बोले- आपका घर मेरे नाम से चल रहा तो चलाते रहें

कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा पिछले कुछ समय से अशनीर ग्रोवर के रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही हैं। यहां वो अपनी पेशेवर जिंदगी के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी पर भी खूब बात कर रही हैं। धनश्री अपने पूर्व पति युजवेंद्र चहल पर भी जमकर भड़ास निकाल रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि शादी के दूसरे महीने में ही युजवेंद्र ने उन्हें धोखा दे दिया था। अब उनके इन आरोपों पर युजव्रेंद का जवाब आ गया है।

प्रतिक्रिया मेरे लिए धनश्री वाला अध्याय अब खत्म हो चुका है- युजवेंद्र युजवेंद्र ने धनश्री के आरोपों को बेबुनियाद और निराशाजनक बताया। उन्होंने हिन्दुस्तान टाइम्स से कहा, "मैं एक खिलाड़ी हूं, कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर कोई 2 महीने में ही धोखेबाजी करता तो इतना लंबा रिश्ता चलता क्या? मेरे लिए ये अध्याय खत्म हो चुका है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं और बाकी सबको भी आगे बढ़ जाना चाहिए। हमारी शादी साढ़े 4 साल चली। अगर 2 महीने में धोखा हुआ तो रिश्ता इतना आगे क्यों बढ़ता?"

दो टूक "लोगों का घर अब भी मेरे नाम से चल रहा" युजवेंद्र कहते हैं, "मैं भले ही भूल गया, लेकिन कुछ लोग अब भी वहीं फंसे हुए हैं। अभी भी कई लोग उस चीज को पकड़े हुए हैं। अब भी उनका घर मेरे नाम से चल रहा है। खैर, वो ऐसा करते रहें, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है और अब ये आखिरी बार है, जब मैं अपने जीवन के इस अध्याय पर बात कर रहा हूं। कोई कुछ भी कहता है और सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा हो जाता है।"

सच्चाई "जो मेरे लिए मायने रखते हैं, वो सच जानते हैं" क्रिकेटर यहीं नहीं रुके। उन्होंने बातचीत में आगे कहा, "100 बातें चलती हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सच सिर्फ एक ही है और जो मायने रखते हैं, वो इसे जानते हैं। मेरे लिए अध्याय बंद हो गया है। मैं इस बारे में फिर कभी बात नहीं करना चाहता। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी और अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मैं सिंगल हूं और फिलहाल मिंगल होने का कोई इरादा नहीं है।"

आरोप क्या बोली थीं धनश्री? पिछले दिनों 'राइज एंड फॉल' में कुब्रा सैत से बातचीत के दौरान धनश्री ने कहा था, "मुझे तो दूसरे महीने में ही पता चल गया था कि युजवेंद्र के साथ मेरा रिश्ता नहीं चल पाएगा। दूसरे महीने में ही मैंने उसे पकड़ लिया था।" उधर हाल ही में धनश्री ने ये भी कहा था कि जब युजवेंद्र गलत थे, तब भी उन्होंने क्रिकेटर का ही साथ दिया था, क्योंकि वो उनके साथ अपने इस रिश्ते को बचाए रखना चाहती थीं।