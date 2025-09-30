LOADING...
धनश्री ने खोली युजवेंद्र चहल की पोल, बोलीं- शादी के दूसरे महीने ही पकड़ लिया था
युजवेंद्र चहल के बारे में ये क्या बोल गईं धनश्री? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@dhanashree9)

लेखन नेहा शर्मा
Sep 30, 2025
09:51 am
क्या है खबर?

कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा आजकल जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल, उन्हें अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' में देखा जा रहा है, जहां वो आए दिन अपनी निजी जिंदगी से जुड़े बड़े-बड़े खुलासे कर रही हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये दावा करती दिख रही हैं कि पूर्व पति युजवेंद्र चहल पर से उनका भराेसा शादी के 2 महीने बाद ही उठ गया था। क्या बोलीं धनश्री, आइए जानते हैं।

खुलासा

धनश्री ने युजवेंद्र के धोखे के बारे में बताया

हालिया एपिसोड में धनश्री ने युजवेंद्र को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। सामने आए वीडियो में कुब्रा सैत और धनश्री एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही हैं। इस दौरान क्रुबा ने धनश्री से पूछा कि उन्हें पहली बार कब महसूस हुआ था कि उनकी शादी युजवेंद्र के साथ नहीं चल पाएगी। इस पर धनश्री ने बहुत हल्की आवाज में बोला कि दूसरे महीने में उन्हें पता चल गया था कि युजवेंद्र और उनका रिश्ता नहीं चल पाएगा।

वीडियो

धनश्री और कुब्रा की बातचीत का वीडियो वायरल

कुब्रा ने धनश्री से सवाल किया कि उन्हें कब ऐसा लगा कि अब ये रिश्ता नहीं चल रहा, गलती हो गई अभी तो कोरियोग्राफर ने जवाब दिया, "पहले साल। दूसरे महीने में उसे पकड़ लिया।" इस पर कुब्रा ने हैरानी जताई तो धनश्री ने भी हामी भरी कि हां ऐसा ही था। धनश्री और कुब्रा के बीच बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिय पर वायरल हो रहा और लोग इस पर जमकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

एलिमनी

धनश्री ने युजवेंद्र से तलाक के बदले लिए 60 करोड़?

धनश्री-युजवेंद्र के तलाक के बाद खबर आई कि धनश्री ने गुजारा भत्ता के तौर पर युजवेंद्र से करीब 60 करोड़ रुपये मांगे। 'राइज एंड फॉल' के पिछले एपिसोड में उन्होंने इस दावे काे खारिज कर आदित्य नारायण से कहा था, "एलिमनी लेने की खबरें गलत थीं। ये अफवाहें थे। माता-पिता ने मुझे सिखाया है कि केवल उन लोगों को समझाना चाहिए, जिनकी मुझे परवाह है। उन लोगों को समझाने में समय क्यों बर्बाद करें, जो आपको जानते भी नहीं हैं?"

शादी

धनश्री-युजवेंद्र की शादी और तलाक

धनश्री और युजवेंद्र ने साल 2020 में धूमधाम से शादी की थी। बीते साल 22 दिसंबर को उनकी शादी को 4 साल हुए थे। धनश्री ने बताया था कि वो 4 साल तक शादीशुदा थे, उससे पहले उन्होंने 6-7 महीने एक-दूसरे को डेट किया था धनश्री और युजवेंद्र की प्रेम कहानी तब शुरू हुई थी, जब क्रिकेटर ने पहली बार लॉकडाउन के दौरान डांस सीखने के लिए कोरियोग्राफर से संपर्क किया था।