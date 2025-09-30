धनश्री ने खोली युजवेंद्र चहल की पोल, बोलीं- शादी के दूसरे महीने ही पकड़ लिया था

कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा आजकल जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल, उन्हें अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' में देखा जा रहा है, जहां वो आए दिन अपनी निजी जिंदगी से जुड़े बड़े-बड़े खुलासे कर रही हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये दावा करती दिख रही हैं कि पूर्व पति युजवेंद्र चहल पर से उनका भराेसा शादी के 2 महीने बाद ही उठ गया था। क्या बोलीं धनश्री, आइए जानते हैं।

खुलासा धनश्री ने युजवेंद्र के धोखे के बारे में बताया हालिया एपिसोड में धनश्री ने युजवेंद्र को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। सामने आए वीडियो में कुब्रा सैत और धनश्री एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही हैं। इस दौरान क्रुबा ने धनश्री से पूछा कि उन्हें पहली बार कब महसूस हुआ था कि उनकी शादी युजवेंद्र के साथ नहीं चल पाएगी। इस पर धनश्री ने बहुत हल्की आवाज में बोला कि दूसरे महीने में उन्हें पता चल गया था कि युजवेंद्र और उनका रिश्ता नहीं चल पाएगा।

वीडियो धनश्री और कुब्रा की बातचीत का वीडियो वायरल कुब्रा ने धनश्री से सवाल किया कि उन्हें कब ऐसा लगा कि अब ये रिश्ता नहीं चल रहा, गलती हो गई अभी तो कोरियोग्राफर ने जवाब दिया, "पहले साल। दूसरे महीने में उसे पकड़ लिया।" इस पर कुब्रा ने हैरानी जताई तो धनश्री ने भी हामी भरी कि हां ऐसा ही था। धनश्री और कुब्रा के बीच बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिय पर वायरल हो रहा और लोग इस पर जमकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

एलिमनी धनश्री ने युजवेंद्र से तलाक के बदले लिए 60 करोड़? धनश्री-युजवेंद्र के तलाक के बाद खबर आई कि धनश्री ने गुजारा भत्ता के तौर पर युजवेंद्र से करीब 60 करोड़ रुपये मांगे। 'राइज एंड फॉल' के पिछले एपिसोड में उन्होंने इस दावे काे खारिज कर आदित्य नारायण से कहा था, "एलिमनी लेने की खबरें गलत थीं। ये अफवाहें थे। माता-पिता ने मुझे सिखाया है कि केवल उन लोगों को समझाना चाहिए, जिनकी मुझे परवाह है। उन लोगों को समझाने में समय क्यों बर्बाद करें, जो आपको जानते भी नहीं हैं?"