दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के ठिकानों पर छापेमारी, अवैध कारों से जुड़ा है मामला

दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के घर छापेमारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@dqsalmaan)

लेखन ज्योति सिंह 09:56 am Oct 08, 202509:56 am

क्या है खबर?

अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन एक बार फिर चर्चा में हैं। 23 सितंबर को भूटान से लग्जरी वाहनों की तस्करी मामले में दोनों सितारों के आवास पर छापेमारी की गई थी। आज फिर अभिनेताओं के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कस्टम्स प्रिवेंटिव विंग द्वारा ऑपरेशन नुमखोर के तहत 8 अक्टूबर को 19 जगहों पर छापेमारी की गई है। इसमें दुलकर और पृथ्वीराज के आवास के अलावा अमित चक्कलक्कल सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं।