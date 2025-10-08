दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के ठिकानों पर छापेमारी, अवैध कारों से जुड़ा है मामला
क्या है खबर?
अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन एक बार फिर चर्चा में हैं। 23 सितंबर को भूटान से लग्जरी वाहनों की तस्करी मामले में दोनों सितारों के आवास पर छापेमारी की गई थी। आज फिर अभिनेताओं के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कस्टम्स प्रिवेंटिव विंग द्वारा ऑपरेशन नुमखोर के तहत 8 अक्टूबर को 19 जगहों पर छापेमारी की गई है। इसमें दुलकर और पृथ्वीराज के आवास के अलावा अमित चक्कलक्कल सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं।
कोशिश
तस्करी के रैकेट का पता लगाने की कोशिश
प्रवर्तन निदेशालय का कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत तलाशी अभियान चला रहा है। फर्जी रजिस्टर द्वारा भूटान से भारत लाए गए वाहनों की पड़ताल करने के लिए ये छापेमारी की जा रही है, जिससे तस्करी के रैकेट का पता चल सके। अधिकारियों ने बताया कि भारत-भूटान और भारत-नेपाल मार्गों के जरिए लैंड क्रूजर और मासेराती जैसी लग्जरी कारों के अवैध आयात और पंजीकरण करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया था।
जांच
मामले की जांच जारी
अधिकारियों के मुताबिक, जांच में शुरुआती निष्कर्षों से पता चला कि कोयंबटूर स्थित एक गिरोह ने कथित भारतीय सेना, अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्रालय (MEA) के जाली दस्तावेजों के साथ अरुणाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में RTO के फर्जी पंजीकरण को अंजाम दिया था। इसके बाद वाहनों को फिल्मी हस्तियों समेत अन्य बड़े लोगों को कम कीमत पर बेच दिया गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।