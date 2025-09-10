'बिग बॉस 19': मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा के बीच हुई हाथापाई, सामने आया प्रोमो 

प्रोमो

दोनों के बीच हुई तीखी बहस

प्रोमो में मृदुल और शहबाज को एक-दूजे को मारने की धमकी देते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद दोनों हाथापाई के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इत्तेफाक से वहां मौजूद घरवालों ने दोनों को रोक लिया। प्रोमो में दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। शहबाज ने बतौर वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी घर में एंट्री ली है। 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।