'बिग बॉस 19': मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा के बीच हुई हाथापाई, सामने आया प्रोमो
क्या है खबर?
सलमान खान की मेजबानी वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे शो में गहमागहमी बढ़ती जा रही है। शो में प्रतियोगियों के बीच खूब तकरार और ड्रामा देखने को मिल रहा है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आ गया है, जिसमें मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा के बीच हाथापाई होती दिख रही है। मृदुल और शहबाज के लड़ाई से 'बिग बॉस' के घर में काफी तनाव में दिख रहा है।
प्रोमो
दोनों के बीच हुई तीखी बहस
प्रोमो में मृदुल और शहबाज को एक-दूजे को मारने की धमकी देते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद दोनों हाथापाई के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इत्तेफाक से वहां मौजूद घरवालों ने दोनों को रोक लिया। प्रोमो में दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। शहबाज ने बतौर वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी घर में एंट्री ली है। 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Mridul aur Shehbaz ki hui aisi takraar, kya ho jaayega isse create ghar mein koi naya bawaal? 🤔
