कौन थे जसविंदर भल्ला? यहां जानिए पंजाबी अभिनेता के बारे में सब कुछ 

जसविंदर पंजाबी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता और हास्य कलाकार थे, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच और टेलीविजन से की थी। 4 फरवरी, 1960 को पंजाब में जन्मे जसविंदर ने अपनी कॉमेडी और पंजाबी संस्कृति से जुड़े हास्य के जरिए फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। जसविंदर ने अपनी अनूठी हास्य शैली और यादगार किरदारों से पंजाबी मनोरंजन जगत में अमिट छाप छोड़ी।

फिल्में

जसविंदर ने किया इन फिल्मों में काम

जसविंदर ने 'मेल करादे रब्बा', 'जट्ट एंड जूलियट', 'कैरी ऑन जट्टा', 'गोलक बुगनी बैंक ते बटुआ', 'माही मेरा निक्का जेहा', 'जिगर दा टुकड़ा', 'बैंड बाजे', 'सरदार जी', 'वधाइयां जी वधाइयां', 'अश्'के, 'मुंडे कमाल दे' और 'जिंद जान' जैसी फिल्मों में काम किया था। अभिनेता को आखिरी बार गिप्पी ग्रेवाल और हिना खान की फिल्म 'शिंदा शिंदा नो पापा' में देखा गया था। जसविंदर एक प्रशिक्षित भाषाविद् भी थे और वह अक्सर अपनी कॉमेडी में सामाजिक मुद्दों पर बात करते थे।