पंजाब के मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला नहीं रहे, 65 की उम्र में ली आखिरी सांस

दुखद पिछले काफी समय ये बीमार थे जसविंदर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जसविंदर पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। वह पंजाब के उन सितारों में शुमार थे, जिन्होंने कॉमेडी को एक नया आयाम दिया और पंजाबी फिल्मों को देशभर में लोकप्रिय किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सादगी और व्यंग्य से भरे संवाद हर वर्ग के दर्शकों को खूब गुदगुदाते थे। फिल्म में जसविंदर की मौजूदगीभर से सिने प्रेमियों का दिल खुश हो उठता था। अपने हरेक किरदार से वो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाते थे।

ट्विटर पोस्ट जसविंदर भल्ला का निधन Breaking: Renowned Punjabi comedian Jaswinder Bhalla, 65, passed away this morning. Known for his sharp wit and iconic roles in Punjabi cinema, he took his last breath at the age of 65. His death marks a major loss to the Punjabi entertainment industry. pic.twitter.com/t2dc1xSy5T — Gagandeep Singh (@Gagan4344) August 22, 2025

लोकप्रियता पंजाबी फिल्मों की जान थे जसविंदर जसविंदर के निधन से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगा है। उनके आवास पर फिल्मी हस्तियों का आना-जाना शुरू हो गया है। जसविंदर ने 'गड्डी चलती है छलांगा मार के', कैरी ऑन जट्ट , जिंद जान' और 'बैंड बाजे' जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में अपने शानदार अभिनय और कॉमेडी से दर्शकों के दिलों पर राज किया है। वो हर फिल्म में अलग‑अलग टैगलाइन्स का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी फिल्मों में कॉमेडी और भी मजेदार हो जाती थी।

शुरुआत जसविंदर का पहला शो और फिल्म जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को लुधियाना के दोराहा में हुआ था। वह प्रोफेसर भी रहे। साल 1988 में टीवी शो 'छनकटा 88' से कॉमेडियन के रूप में करियर की शुरुआत की थी और फिल्म 'दुल्ला भट्टी' से बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक पंजाबी फिल्मों में काम कर देखते ही देखते वो पंजाबी सिनेमा का एक अविस्मरणीय चेहरा बन गए।