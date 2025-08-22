LOADING...
पंजाब के मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला नहीं रहे, 65 की उम्र में ली आखिरी सांस
कॉमेडियन जसविंदर भल्ला नहीं रहे (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@jaswinderbhalla)

नेहा शर्मा
Aug 22, 2025
09:31 am
पंजाबी सिनेमा के जाने-माने कॉमेडियन और सबको हंसाने वाले दिग्गज अभिनेता जसविंदर भल्ला नहीं रहे। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया। 65 साल की उम्र में जसविंदर ने अंतिम सांस ली। जसविंदर भल्ला ने अपनी अनूठी हास्य शैली और यादगार किरदारों से पंजाबी मनोरंजन जगत में अमिट छाप छोड़ी। उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त को मोहाली के बलौंगी में होगा। जसविंदर के निधन से पूरे पंजाबी मनोरंजन उद्योग में शोक की लहर है।

पिछले काफी समय ये बीमार थे जसविंदर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जसविंदर पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। वह पंजाब के उन सितारों में शुमार थे, जिन्होंने कॉमेडी को एक नया आयाम दिया और पंजाबी फिल्मों को देशभर में लोकप्रिय किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सादगी और व्यंग्य से भरे संवाद हर वर्ग के दर्शकों को खूब गुदगुदाते थे। फिल्म में जसविंदर की मौजूदगीभर से सिने प्रेमियों का दिल खुश हो उठता था। अपने हरेक किरदार से वो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाते थे।

जसविंदर भल्ला का निधन

पंजाबी फिल्मों की जान थे जसविंदर

जसविंदर के निधन से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगा है। उनके आवास पर फिल्मी हस्तियों का आना-जाना शुरू हो गया है। जसविंदर ने 'गड्डी चलती है छलांगा मार के', कैरी ऑन जट्ट , जिंद जान' और 'बैंड बाजे' जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में अपने शानदार अभिनय और कॉमेडी से दर्शकों के दिलों पर राज किया है। वो हर फिल्म में अलग‑अलग टैगलाइन्स का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी फिल्मों में कॉमेडी और भी मजेदार हो जाती थी।

जसविंदर का पहला शो और फिल्म

जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को लुधियाना के दोराहा में हुआ था। वह प्रोफेसर भी रहे। साल 1988 में टीवी शो 'छनकटा 88' से कॉमेडियन के रूप में करियर की शुरुआत की थी और फिल्म 'दुल्ला भट्टी' से बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक पंजाबी फिल्मों में काम कर देखते ही देखते वो पंजाबी सिनेमा का एक अविस्मरणीय चेहरा बन गए।

जसविंदर का पारिवारिक जीवन

जसविंदर की पत्नी परमदीप भल्ला एक फाइन आर्ट्स की शिक्षिका हैं और कला के क्षेत्र में गहरी रुचि रखती हैं। उनके बेटे पुखराज भल्ला ने अपने पिता की तरह ही मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा है। पुखराज ने पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला से ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शन में बी.टेक किया है उधर जसविंदर भल्ला की बेटी अशप्रीत कौर की शादी नॉर्वे में हुई है। भले ही वो भारत में नहीं रहतीं, लेकिन अपने पिता के प्रति उनका भावनात्मक लगाव हमेशा बना रहा।