LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी करने वाला शूटर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, सामने आया वीडियो
एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी करने वाला शूटर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, सामने आया वीडियो
एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी करने वाला शूटर गिरफ्तार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@elvish_yadav)

एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी करने वाला शूटर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, सामने आया वीडियो

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 22, 2025
09:31 am
क्या है खबर?

एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर 17 अगस्त की सुबह कुछ अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। जिस समय गोलीबारी हुई, उस दौरान एल्विश के माता-पिता घर पर मौजूद थे। हालांकि, यूट्यूबर का परिवार सुरक्षित है। अब इस मामले में फरीदाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल, पुलिस ने एल्विश के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर इशांत उर्फ इशू गांधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है।

वीडियो

अस्पताल में चल रहा इलाज 

पुलिस और इशांत के बीच हुई इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मुठभेड़ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें घायल आरोपी को देखा जा सकता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी इशांत फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो