ऋतिक रोशन की पहले दिन सबसे ज्यादा कामई करने वाली फिल्में (तस्वीर: एक्स/@NetflixIndia)

'वॉर 2' ही नहीं, ऋतिक रोशन की इन फिल्मों ने भी पहले दिन खूब छापे नोट

Aug 15, 2025
Aug 15, 2025
07:25 pm
क्या है खबर?

ऋतिक रोशन फिल्म 'वॉर 2' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में उन्हें जूनियर एनटीआर के साथ दो-दो हाथ करते देखा गया है। ऋतिक की इस फिल्म ने पहले ही दिन 51 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर अर्धशतक लगाया और इसी के साथ ये उनकी ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा नोट छापने वाली दूसरी फिल्म बनी है। आइए जानें ऋतिक की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में।

#1

'वॉर'

ऋतिक के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म 'वॉर' है, जिसने 53.35 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोलकर इतिहास रच दिया था। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, हिंदी तमिल और तेलुगू में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में करीब 318 करोड़ रुपये कमाए थे। दुनियाभर में इसने 471 करोड़ रुपये की कमाई की थी। फिल्म का बजट 140 करोड़ रुपये था। अमेजन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म देखी जा सकती है।

#2 और #3

'वॉर' और 'बैंग बैंग'

ऋतिक के करियर की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म 'वॉर 2' है, जिसने 51 करोड़ रुपये की धमाकेदार कमाई की है। उधर उनकी फिल्म 'बैंग बैंग' ने पहले दिन 27.55 करोड़ रुपये कमाए थे। कैटरीना कैफ के साथ ऋतिक की जोड़ी ने सिनेमाघरों में खूब धमाल मचाया था। नेटफ्लिक्स पर मौजूद 160 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने भारत में 181 करोड़ रुपये कमाए थे।

#4

'कृष 3'

ऋतिक की 'कृष 3' ने पहले दिन भारत में 25.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। 2013 में आई इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत और विवेक ओबेरॉय भी लीड रोल में थे। निर्देशक राकेश रोशन ने इस फिल्म को लगभग 94 करोड़ रुपये के बजट में बनाया था और इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 244 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। अमेजन प्राइम वीडियो और सोनी लिव पर आप ऋतिक की इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं।

#5 और #6

'अग्निपथ' और 'फाइटर'

इस सूची में पांचवां नाम है फिल्म 'अग्निपथ' का, जिसने पहले दिन 22.80 करोड़ रुपये कमाए थे। संजय दत्त, ऋषि कपूर और प्रियंका चोपड़ा ने भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी। 71 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने 118 करोड़ रुपये कमाए थे। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिस पर है। उधर नेटफ्लिक्स पर मौजूद ऋतिक और दीपिका पादुकोण की जाेड़ी वाली फिल्म 'फाइटर' ने पहले दिन 22.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी।