'वॉर 2' ही नहीं, ऋतिक रोशन की इन फिल्मों ने भी पहले दिन खूब छापे नोट

#1 'वॉर' ऋतिक के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म 'वॉर' है, जिसने 53.35 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोलकर इतिहास रच दिया था। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, हिंदी तमिल और तेलुगू में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में करीब 318 करोड़ रुपये कमाए थे। दुनियाभर में इसने 471 करोड़ रुपये की कमाई की थी। फिल्म का बजट 140 करोड़ रुपये था। अमेजन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म देखी जा सकती है।

#2 और #3 'वॉर' और 'बैंग बैंग' ऋतिक के करियर की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म 'वॉर 2' है, जिसने 51 करोड़ रुपये की धमाकेदार कमाई की है। उधर उनकी फिल्म 'बैंग बैंग' ने पहले दिन 27.55 करोड़ रुपये कमाए थे। कैटरीना कैफ के साथ ऋतिक की जोड़ी ने सिनेमाघरों में खूब धमाल मचाया था। नेटफ्लिक्स पर मौजूद 160 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने भारत में 181 करोड़ रुपये कमाए थे।

#4 'कृष 3' ऋतिक की 'कृष 3' ने पहले दिन भारत में 25.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। 2013 में आई इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत और विवेक ओबेरॉय भी लीड रोल में थे। निर्देशक राकेश रोशन ने इस फिल्म को लगभग 94 करोड़ रुपये के बजट में बनाया था और इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 244 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। अमेजन प्राइम वीडियो और सोनी लिव पर आप ऋतिक की इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं।