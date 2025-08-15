'कुली' की खलनायिका रचिता राम से मिलिए, तमिल सिनेमा में आते ही मचाया धमाल

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। फिल्म ने 65 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन शुरुआत की। इस फिल्म में नागार्जुन, सौबिन शाहिर, उपेन्द्र, श्रुति हासन, सत्यराज और आमिर खान जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रचिता राम ने भी फिल्म में अपनी अदाकारी का तड़का लगाया है, जिनकी इस वक्त खूब चर्चा हो रही है। आइए जानें आखिर रचिता हैं कौन।

डेब्यू रचिता ने किया तमिल सिनेमा में डेब्यू रचिता ने 'कुली' के जरिए तमिल सिनेमा में कदम रखा है। 14 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। खलनायिका कल्याणी दयालन के रूप में रचिता ने ऐसा प्रभाव छोड़ा है कि दर्शक फिल्म देखने के बाद भी उनका किरदार दर्शकों के जहन में रह गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि रचिता की गहरी अभिव्यक्ति और सशक्त अभिनय ने इस भूमिका को यादगार बना दिया है।

शुरुआत शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं रचिता रचिता कन्नड़ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। वह अपने प्रशंसकों के बीच 'डिंपल क्वीन' के नाम से मशहूर हैं। रचिता का जन्म 3 अक्टूबर, 1992 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। उनका असली नाम बिंदिया राम है, लेकिन इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले उन्होंने अपना नाम बदला लिया। रचिता एक प्रशिक्षित शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं। उन्होंने 50 से ज्यादा प्रस्तुतियां दी हैं। उनके पिता केएस राम भी एक भरतनाट्यम नर्तक हैं।