ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, पहले दिन कमाए इतने करोड़ रुपये 

कमाई

'वॉर 2' ने पहले दिन कमाए 52.5 करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'वॉर 2' ने रिलीज के पहले दिन 52.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म ने हिंदी में 29 करोड़ रुपये, तेलुगु में 23.25 करोड़ रुपये और तमिल में 25 लाख रुपये जुटाए हैं। हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं और आधिकारिक आंकड़े सामने आने के बाद उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म के लिए वीकेंड कैसा साबित होता है।