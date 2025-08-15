ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, पहले दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी जैसे सितारों की अदाकारी से सजी फिल्म 'वॉर 2' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। भले ही फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन पहले दिन फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक बढ़िया प्रदर्शन किया। फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़े सामने आ गए हैं। आइए जानें 'वॉर 2' ने ओपनिंग डे पर कितने करोड़ रुपये कमाए।
कमाई
'वॉर 2' ने पहले दिन कमाए 52.5 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'वॉर 2' ने रिलीज के पहले दिन 52.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म ने हिंदी में 29 करोड़ रुपये, तेलुगु में 23.25 करोड़ रुपये और तमिल में 25 लाख रुपये जुटाए हैं। हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं और आधिकारिक आंकड़े सामने आने के बाद उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म के लिए वीकेंड कैसा साबित होता है।
वॉर 2
'वॉर 2' के बारे में जानिए
'वॉर 2' के निर्देशन की कमान अयान मुखर्जी ने संभाली है। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। ऋतिक फिल्म में कियारा के साथ इश्क फरमाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि 'वॉर 2' साल 2019 में आई फिल्म 'वॉर' का सीक्वल है। इस फिल्म ने दुनियाभर में 471 करोड़ रुपये कमाए थे।