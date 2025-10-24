मोहनलाल की आने वाली 5 धांसू फिल्में, एक में योद्धा बनकर सिनेमाघरों में लगाएंगे दहाड़
मोहनलाल मलयालम सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में शुमार हैं, वहीं हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी वो खासे लोकप्रिय हैं। दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजे जा चुके दिग्गज अभिनेता अपने लंबे करियर में अब तक न जाने कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा का चेहरा बदलने का माद्दा रखती हैं। आने वाले दिनों में भी मोहनलाल एक से बढ़कर एक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाएंगे। एक नजर मोहनलाल की आगामी फिल्मों पर।
#1
'वृषभ'
मोहनलाल ने पिछले दिनों फिल्म 'वृषभ' से अपना एक धांसू पोस्टर साझा करते हुए लिखा था, 'धरती हिल रही है। आसमान जल रहा है। नियति ने अपना योद्धा चुन लिया है। 'वृषभ' 6 नवंबर को आ रही है।' फिल्म में योद्धा बने मोहनलाल का एक्शन भरा अंदाज देखने को मिलेगा। एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के निर्देशक नंद किशोर हैं। इसके जरिए संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर साउथ में कदम रख रही हैं।
#2
'दृश्यम 3'
मोहनलाल अपनी 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त 'दृश्यम 3' को लेकर भी चर्चा में हैं, जिसमें वो जॉर्ज कुट्टी का शानदार किरदार निभाते नजर आते हैं। इन दिनों वो अपनी इस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं और इस बार फिल्म में रोमांच का डोज पहले से कई गुना ज्यादा मिलने वाला है। इस फ्रेंचाइजी की पिछली दोनों फिल्मों ने जबरदस्त कमाई की थी। फिल्म 2026 के अंत में दर्शकों के बीच आएगी।
#3
'पेट्रियट'
मोहनलाल की फिल्म 'पेट्रियट' भी चर्चा में है। इस उनके साथ मलयालम सिनेमा के एक और मशहूर सितारे ममूटी नजर आएंगे। मोहनलाल और ममूटी की जोड़ी 17 साल बाद पर्दे पर लौटने को तैयार है। आखिरी बार दाेनों साल 2008 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ट्वेंटी:20' में साथ दिखे थे। अब उनकी फिल्म 'पेट्रियट' को लेकर दर्शक बेहद उत्साहित हैं। फिल्म में अभिनेता फहाद फासिल और नयनतारा भी अहम किरदार में हैं। 2 अक्टूबर को फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था।
#4 और #5
'राम' और 'L365'
मोहनलाल और जीतू जोसेफ की जासूसी थ्रिलर फिल्म 'राम' की कुछ दिन की शूटिंग साल 2020 में हो गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसका प्रोडक्शन पिछले 5 साल से रुका हुआ था। फिल्म मे माेहनलाल के साथ तृषा कृष्णन ने अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। उधर मोहनलाल फिल्म 'L365' लेकर आ रहे हैं, जिसके निर्देशक ऑस्टिन डैन थॉमस हैं। फिल्म की शूटिंग 5 दिसंबर से शुरू होने वाली है।