मोहनलाल की आने वाली 5 धांसू फिल्में, एक में योद्धा बनकर सिनेमाघरों में लगाएंगे दहाड़

#1 'वृषभ' मोहनलाल ने पिछले दिनों फिल्म 'वृषभ' से अपना एक धांसू पोस्टर साझा करते हुए लिखा था, 'धरती हिल रही है। आसमान जल रहा है। नियति ने अपना योद्धा चुन लिया है। 'वृषभ' 6 नवंबर को आ रही है।' फिल्म में योद्धा बने मोहनलाल का एक्शन भरा अंदाज देखने को मिलेगा। एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के निर्देशक नंद किशोर हैं। इसके जरिए संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर साउथ में कदम रख रही हैं।

#2 'दृश्यम 3' मोहनलाल अपनी 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त 'दृश्यम 3' को लेकर भी चर्चा में हैं, जिसमें वो जॉर्ज कुट्टी का शानदार किरदार निभाते नजर आते हैं। इन दिनों वो अपनी इस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं और इस बार फिल्म में रोमांच का डोज पहले से कई गुना ज्यादा मिलने वाला है। इस फ्रेंचाइजी की पिछली दोनों फिल्मों ने जबरदस्त कमाई की थी। फिल्म 2026 के अंत में दर्शकों के बीच आएगी।

#3 'पेट्रियट' मोहनलाल की फिल्म 'पेट्रियट' भी चर्चा में है। इस उनके साथ मलयालम सिनेमा के एक और मशहूर सितारे ममूटी नजर आएंगे। मोहनलाल और ममूटी की जोड़ी 17 साल बाद पर्दे पर लौटने को तैयार है। आखिरी बार दाेनों साल 2008 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ट्वेंटी:20' में साथ दिखे थे। अब उनकी फिल्म 'पेट्रियट' को लेकर दर्शक बेहद उत्साहित हैं। फिल्म में अभिनेता फहाद फासिल और नयनतारा भी अहम किरदार में हैं। 2 अक्टूबर को फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था।