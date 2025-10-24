चीन भारतीय सीमा के नजदीक बना रहा वायु रक्षा परिसर, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा
क्या है खबर?
चीन भारतीय सीमा से सटे हुए इलाके में एक वायु रक्षा परिसर बना रहा है। इसमें कमान और नियंत्रण भवन, बैरक, वाहन शेड, गोला-बारूद भंडारण और रडार पोजीशन जैसे कई भवन शामिल हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि तिब्बत में पैंगोंग झील के पूर्वी हिस्से के किनारे परिसर का निर्माण हो रहा है। ये जगह 2020 में भारत-चीन सैनिकों में हुई झड़प के इलाके से लगभग 110 किलोमीटर दूर है।
रिपोर्ट
परिसर में क्या-क्या है?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस परिसर में कमान और नियंत्रण भवन, बैरक, वाहन शेड, गोला-बारूद भंडारण और रडार पोजिशन शामिल हैं। पैंगोंग झील के पास स्थित इस सुविधा के कुछ हिस्सों पर अभी भी काम चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ये परिसर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से महज 65 किलोमीटर दूर है और भारत की न्योमा एयरफील्ड के पास है, जिसे हाल ही में अपग्रेड किया गया था।
मिसाइल
मिसाइल छिपाने वाले बंकर भी नजर आए
खास बात है कि इस परिसर में ढंके हुए बंकर भी हैं, जिन पर स्लाइडिंग छतें लगी हुई हैं। संभवत: ये ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर (TEL) वाहनों के लिए हैं। ये वाहन लंबी दूरी की HQ-9 मिसाइल को लाने ले जाने और दागने के काम आते हैं। खुफिया विश्लेषकों का मानना है कि ये बंकर HQ-9 मिसाइलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं। ये बंकर इतने बड़े हैं कि इनमें एक साथ 2 TEL रखे जा सकते हैं।
बयान
भारत से सटी सीमा पर पहली बार दिखी इस तरह की संरचना
अमेरिकी कंपनी ऑलसोर्स एनालिसिस ने कहा, "ढके हुए मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों में हैच वाली छत है, इससे लॉन्चर छिपे और सुरक्षित रहते हैं, जबकि हैच से फायरिंग की जाती है। यह परिसर के भीतर TEL की उपस्थिति या सटीक स्थिति को छिपाने और उन्हें संभावित हमलों से बचाने के लिए है।" चीन दक्षिण चीन सागर के विवादित द्वीपों पर इस तरह के परिसर पहले ही बना चुका है। हालांकि, भारत-तिब्बत सीमा पर ऐसी संरचना पहली बार देखी गई है।
अन्य निर्माण
सीमा पर तेजी से सैन्य निर्माण कर रहा चीन
चीन अरुणाचल प्रदेश के फिशटेल्स सेक्टर के पास नया हेलीपोर्ट बना रहा है। ये इलाका LAC से महज 20 किलोमीटर दूर है। इससे चीनी सेना LAC पर तेजी से सैन्य संसाधन पहुंचा सकेगा। वहीं, चीन ने म्यांमार से सटी सीमा पर युन्नान प्रांत में लार्ज फेज्ड ऐरे रडार (LPAR) स्थापित किया है, जो बड़े क्षेत्र को तुरंत स्कैन कर सकता है। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है, जिसके चलते चीन कई भारतीय क्षेत्रों पर नजर रख सकता है।