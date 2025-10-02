LOADING...
'पेट्रियट' का टीजर रिलीज, 17 साल बाद पर्दे पर लौटी मोहनलाल और ममूटी की जोड़ी 

लेखन ज्योति सिंह
Oct 02, 2025
02:34 pm
क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के 2 मशहूर सितारे मोहनलाल और ममूटी की जोड़ी 17 साल बाद पर्दे पर लौटने को तैयार है। आखिरी बार दानों साल 2008 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ट्वेंटी:20' में साथ नजर आए थे। अब उनकी फिल्म 'पेट्रियट' का टीजर 2 अक्टूबर को रिलीज हो गया है। फिल्म में अभिनेता फहाद फासिल और नयनतारा भी अहम किरदार में हैं। देशभक्ति, जासूसी और एक्शन से लबरेज इस फिल्म का निर्देशन महेश नारायणन ने किया है।

कहानी

स्पाई-थ्रिलर एक्शन से भरपूर कहानी

'पेट्रियट' के 1 मिनट 21 सेकंड के टीजर में फिल्म की कहानी का ज्यादा खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना पता चल गया है कि मोहनलाल एक आर्मी अधिकारी के किरदार में हैं। इस स्पाई-थ्रिलर एक्शन फिल्म का टीजर कमल हासन और सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस फिल्म को काफी बड़े स्तर पर बनाया गया है और टीजर ने इसे लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है।

