विक्की कौशल की 'महावतार' पर अपडेट, निर्देशक अमर कौशिक ने बताया कहां फंस रहा पेंच

अभिनेता विक्की कौशल को पिछली बार फिल्म 'छावा' में देखा गया था, जाे बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उधर विक्की ने अपने धांसू अभिनय के लिए दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी थी। जल्द ही विक्की फिल्म ' महावतार ' में दिखेंगे, जो अपनी घोषणा के बाद से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले दिनों खबरें थीं कि फिल्म के लिए लंबा इंतजार करना होगा। सच क्या है, अब खुद फिल्म के निर्देशक अमर कौशिक ने बता दिया है।

बयान "मुझे तो सोच के ही डर लग रहा" बॉलीवुड हंगामा से अमर बोले, "हां, इसकी तैयारी 6-7 महीने से चल रही है। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। हमने सेट डिजाइनिंग से लेकर, हथियार और किरदारों के लुक पर, कई काम कर लिए हैं। स्क्रिप्टिंग पूरी हो चुकी है। फिर भी हमें और समय चाहिए। विक्की इस बीच अपने बाकी काम निपटाएंगे। उसके बाद वो इसके लिए अपनी तैयारी शुरू करेंगे। उम्मीद है कि अगले साल की दूसरी छमाही तक इसकी शूटिंग शुरू हो जाए।"

उत्साह निर्देशक के दिल के बेहद करीब है ये फिल्म निर्देशक ने बताया कि ये फिल्म उनके दिल के बेहद करीब है। वो बचपन से ही इस कहानी से प्रेरित हो गए थे। उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म को बनाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। उनके मुताबिक, ये प्रोजेक्ट बड़ा है, इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है और लग भी रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशंसकों को उनकी इस फिल्म के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म साल 2027 तक ही रिलीज हो पाएगी।

निर्माण 'थामा' वाले दिनेश विजान लगा रहे फिल्म पर पैसा महावतार' का निर्माण दिनेश विजान कर रहे हैं, जिनकी इन दिनों फिल्म 'थामा' सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। निर्देशन का जिम्मा 'स्त्री 2' वाले अमर कौशिक पर है। विक्की ने इस फिल्म का आइडिया सुनते ही इसे तुरंत साइन कर लिया था। 'लव एंड वॉर' के बाद यह उनकी अगली बड़ी फिल्म होगी, जिसमें वो भगवान परशुराम का किरदार निभाएंगे। पहले ये फिल्म इसी साल क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी।