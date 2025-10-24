मोहसिन नकवी ने ACC मुख्यालय से भी गायब की एशिया कप की ट्रॉफी- रिपोर्ट
क्या है खबर?
एशिया कप ट्रॉफी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ट्रॉफी को एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) मुख्यालय से गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक अधिकारी की हालिया ACC मुख्यालय यात्रा के दौरान ट्रॉफी के स्थानांतरण का खुलासा हुआ। जब उन्होंने ट्रॉफी के बारे में जानकारी मांगी तो बताया गया कि वह अबू धाबी में ACC प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अध्यक्ष मोहसिन नकवी की देखरेख में है।
सूत्र
क्या है पूरा मामला?
ANI के सूत्र के अनुसार, कुछ दिन पहले BCCI के अधिकारी ने ACC मुख्यालय का दौरा किया था। जब उन्होंने ट्रॉफी के बारे में पूछा तो बताया गया कि उसे यहां से हटा दिया गया है। अक्टूबर की शुरुआत में नकवी ने शर्त रखी थी कि अगर भारत ट्रॉफी चाहता है तो उसे ACC कार्यालय से खुद आकर ले जाना चाहिए। बाद में उन्होंने एशिया कप 2025 ट्रॉफी सौंपने के लिए एक समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव भी दिया।
विवाद
क्या है ट्रॉफी का पूरा विवाद?
दरअसल, एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में हाथ न मिलाने का फैसला किया था। पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैचों में कप्तान सूर्यकुमार यादव और अन्य खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इसी तरह फाइनल में भारतीय टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी और पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद नकवी विजेता ट्रॉफी को अपने साथ होटल लेकर चले गए थे।
ट्रॉफी
ACC मुख्यालय में थी एशिया कप की ट्रॉफी
एशिया कप की ट्रॉफी कुछ दिन पहले तक दुबई स्थित ACC मुख्यालय में थी। भारत द्वारा नकवी से इसे लेने से इनकार करने के बाद ACC प्रमुख इसे ले गए थे। नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के लिए औपचारिक समारोह आयोजित करने की शर्त रखी थी और उनकी अनुमति के बिना किसी को भी भारतीय टीम या BCCI को वह ट्रॉफी सौंपने से इनकार किया था। इससे विवाद गहरा गया था।
खबर
BCCI ने भेजा था नकवी को ईमेल
BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इंडिया टुडे से विशेष बातचीत में कहा था कि बोर्ड ने नकवी को ईमेल भेजकर एशिया कप ट्रॉफी भारत को सौंपने को कहा है। वे नकवी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं आता है तो वे इस मामले को ICC के समक्ष आधिकारिक मेल के जरिए उठाएंगे। BCCI सचिव ने कहा था कि वे इस प्रक्रिया में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं।