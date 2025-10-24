छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मृत्यु भोज का खाना खाकर 5 लोगों की मौत
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के अबूझमाड़ क्षेत्र में मृत्यु भोज का खाना खाकर 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना ओरछा ब्लॉक के डूंगा गांव की है। मौत का कारण फूड प्वाइजनिंग बताया जा रहा है। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 महीने की बच्ची भी शामिल है। अब भी गांव में 25 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
डूंगा गांव के घोट पारा में 14 अक्टूबर को एक ग्रामीण के घर तेरहवीं पर मृत्यु भोज का कार्यक्रम था, जिसमें पूरे गांव को न्यौता दिया गया था। भोजन के कुछ घंटों बाद कई ग्रामीणों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की। कुछ लोग स्थानीय वैद्य से उपचार कराते रहे, जिसके बाद लोगों की स्थिति बिगड़ती गई और 20 अक्टूबर तक 5 लोगों की मौत हो गई। एक हफ्ते में 5 मौत की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया।
जांच
गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, अधिकारियों का दौरा
जिला प्रशासन के मुताबिक, मृतकों में 2 महीने की बच्ची बेबी, बुधरी (25), बुधराम (24), लख्खे (45) और उर्मिला (25) शामिल हैं। नारायणपुर और बीजापुर की सीमा पर स्थित अबूझमाड़ के गांव में अधिकारियों का दौरा बना हुआ है और स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। अधिकारियों ने गांव के पानी के भी नमूने जांच के लिए लिए हैं। स्वास्थ्य शिविर में आए कई रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।