छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मृत्यु भोज का खाना खाकर 5 लोगों की मौत

घटना

क्या है पूरा मामला?

डूंगा गांव के घोट पारा में 14 अक्टूबर को एक ग्रामीण के घर तेरहवीं पर मृत्यु भोज का कार्यक्रम था, जिसमें पूरे गांव को न्यौता दिया गया था। भोजन के कुछ घंटों बाद कई ग्रामीणों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की। कुछ लोग स्थानीय वैद्य से उपचार कराते रहे, जिसके बाद लोगों की स्थिति बिगड़ती गई और 20 अक्टूबर तक 5 लोगों की मौत हो गई। एक हफ्ते में 5 मौत की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया।