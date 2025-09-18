'वृषभ' का टीजर जारी, जबरदस्त एक्शन करते दिखे सुपरस्टार मोहनलाल
क्या है खबर?
मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल पिछले काफी समय फिल्म 'वृषभ' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी इस एक्शन ड्रामा फिल्म के निर्देशन की कमान नंद किशोर ने संभाली है, वहीं एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। अब निर्माताओं ने 'वृषभ' का धमाकेदार टीजर जारी कर दिया है, जिसमें उनका धांसू अवतार दिख रहा है। टीजर में मोहनलाल जोरदार एक्शन करते नजर आ रहे हैं।
टीजर
कब रिलीज होगी यह फिल्म?
मोहनलाल ने लिखा, 'इंतजार यहीं खत्म होता है, एक ऐसी फिल्म जो मेरे दिल के बेहद करीब है। वृषभ की दुनिया में आपका स्वागत है।' 'वृषभ' के जरिए शनाया कपूर साउथ की दुनिया में कदम रख रही हैं। रोशन मेका और श्रीकांत मेका जैसे सितारे भी फिल्म का हिस्सा हैं। 'वृषभ' एक पैन इंडिया फिल्म है, जिसे आप हिंदी, तेलुगू, कन्नड़, तमिल और मलयालम भाषा में देख पाएंगे। यह फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The wait ends here, a film that’s very close to my heart. Welcome to the World of #Vrusshabha.— Mohanlal (@Mohanlal) September 18, 2025
Releasing in theatres, worldwide, this Diwali!https://t.co/IsGe4RJGgJ#RoarOfVrusshabha #TheWorldOfVrusshabha #VrusshabhaTeaser #VrusshabhaDiwali2025