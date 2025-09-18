'वृषभ' का टीजर जारी, जबरदस्त एक्शन करते दिखे सुपरस्टार मोहनलाल 

टीजर

कब रिलीज होगी यह फिल्म?

मोहनलाल ने लिखा, 'इंतजार यहीं खत्म होता है, एक ऐसी फिल्म जो मेरे दिल के बेहद करीब है। वृषभ की दुनिया में आपका स्वागत है।' 'वृषभ' के जरिए शनाया कपूर साउथ की दुनिया में कदम रख रही हैं। रोशन मेका और श्रीकांत मेका जैसे सितारे भी फिल्म का हिस्सा हैं। 'वृषभ' एक पैन इंडिया फिल्म है, जिसे आप हिंदी, तेलुगू, कन्नड़, तमिल और मलयालम भाषा में देख पाएंगे। यह फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।