दिवाली गिफ्ट न मिलने पर कर्मचारी ने मालिक को सुनाई खरी-खोटी, चिढ़े मालिक ने हत्या की
क्या है खबर?
दिवाली लोगों के लिए रोशनी, मिठाई और उपहार लेकर आती है, लेकिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक कर्मचारी को अपने मालिक से मौत मिली। जिले के दुर्गापुर इलाके में एक कर्मचारी ने अपने मालिक से दिवाली पर उपहार मांगा, जिसके न मिलने पर उसने अपने मालिक को काफी बुरा-भला सुनाया। इससे नाराज मालिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर्मचारी की हत्या कर दी। मृतक युवक 27 वर्षीय नितेश ठाकरे है, जबकि आरोपी मालिक सुजीत गणवीर (25) है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
सुजीत की दुर्गापुर में पान की दुकान है, जिस पर कुछ महीने पहले नितेश ठाकरे ने काम करना शुरू किया था। ठाकरे को अपने मालिक से दिवाली पर मिठाई, नए कपड़े या कुछ उपहार की उम्मीद थी, लेकिन सुजीत ने उसे कोई उपहार नहीं दिया। इससे नाराज होकर ठाकरे ने मालिक को फोन किया और उसे बुरा-भला कहा। उसने सुजीत के साथ गाली-गलौज तक की। इस बात से सुजीत का गुस्सा बढ़ गया और उसने बदला लेने की सोची।
जांच
दोस्तों के साथ मिलकर हत्या
सुजीत ने दोस्तों को बुलाया और ठाकरे की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए ऑनलाइन चाकू मंगवाया और ठाकरे को फिल्म देखने के लिए बुलाया। आरोपी ठाकरे को एक लॉ कॉलेज के पीछे सुनसान जगह ले गया, जहां उसने 5 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की और चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने सुजीत समेत करण मेश्राम (22), यश छोटेलाल राउत (19), अनिल रामेश्वर बोंडे (22), प्रतीक माणिक मेश्राम (22) और तौसीफ शेख (23) को गिरफ्तार किया है।