महाराष्ट्र में दिवाली के उपहार को लेकर कर्मचारी की हत्या

दिवाली गिफ्ट न मिलने पर कर्मचारी ने मालिक को सुनाई खरी-खोटी, चिढ़े मालिक ने हत्या की

लेखन गजेंद्र 04:37 pm Oct 24, 202504:37 pm

क्या है खबर?

दिवाली लोगों के लिए रोशनी, मिठाई और उपहार लेकर आती है, लेकिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक कर्मचारी को अपने मालिक से मौत मिली। जिले के दुर्गापुर इलाके में एक कर्मचारी ने अपने मालिक से दिवाली पर उपहार मांगा, जिसके न मिलने पर उसने अपने मालिक को काफी बुरा-भला सुनाया। इससे नाराज मालिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर्मचारी की हत्या कर दी। मृतक युवक 27 वर्षीय नितेश ठाकरे है, जबकि आरोपी मालिक सुजीत गणवीर (25) है।